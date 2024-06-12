Apple, 1 trilyon dolarlık marka değerini aşarak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, 1 trilyon dolarlık marka değerini aşarak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu

Apple, 1 trilyon dolarlık marka değerini aşarak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu

ABD teknoloji devi Apple, marka değerini 1 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu. Kantar'ın BrandZ küresel sıralamasına göre, Apple'ın marka değeri geçen yıla göre %15 artış gösterdi. Bu başarıyı 753 milyar dolarlık değeriyle Google ve 713 milyar dolarlık değeriyle Microsoft izledi. Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri 3,18 trilyon dolara ulaştı.

12.06.2024 13:35
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ABD teknoloji firması Apple'ın marka değeri, geçen yıla göre %15 artarak 1 trilyon doları aştı. Kantar'ın BrandZ küresel sıralamasına göre iPhone üreticisi, 2024'te üst üste üçüncü yıl dünyanın en değerli markası unvanını korudu. Apple'ı, 753 milyar dolarlık değeriyle Alphabet'in Google'ı ve 713 milyar dolarlık değeriyle Microsoft izledi.

Bu hafta başında Apple, iPhone talebini yeniden canlandırması ve dalgalı tüketici harcamaları ile yeniden güçlenen teknoloji rakipleri nedeniyle satış düşüşünü tersine çevirmesi beklenen yeni yapay zeka özelliklerini tanıttı.

3,18 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple, 3,22 trilyon dolarla Microsoft'un hemen arkasında ve 2,97 trilyon dolarla yapay zeka çipi devi Nvidia'nın önünde yer aldı.

Yapay zeka coşkusu ve çip talebindeki patlamadan yararlanan Nvidia, Kantar'ın dünyanın en değerli ilk 10 markası listesine ilk kez girdi. Marka değeri bir yıl öncesine göre neredeyse üç kat artarak 200 milyar doları aştı ve Nvidia'yı en değerli altıncı marka yaptı.

Kantar, "Nvidia'yı gerçekten öne çıkaran şey, perakende ve kurumsal yatırımcıların firmanın teknoloji dünyasındaki en büyük yenilikçi anlatıların merkezindeki konumuna olan inancı - üretken yapay zeka, otonom mobilite ve mekansal bilişim gibi yenilikler" dedi.

Danışmanlık firması, araştırmasının 54 pazarda 532 kategoride 4,3 milyondan fazla tüketici görüşmesini ve 21.000 farklı markayı kapsadığını belirtti.

Microsoft, Google, Apple, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, 1 trilyon dolarlık marka değerini aşarak dünyanın ilk 1 trilyon dolarlık markası oldu - Son Dakika

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