Dünyaca ünlü Amerikan şirketine çocuk istismarı davası açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Dünyaca ünlü Amerikan şirketine çocuk istismarı davası açıldı

Geniş Video İzle

Apple, iCloud'da çocuk istismarı içeriğini tespit etme sistemini uygulamaması nedeniyle dava ediliyor. Davada içeriklerin taranıp kaldırılmaması sebebiyle mağdurların travmalarını yeniden yaşadığı yönünde iddialar yer alıyor

09.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Apple, iCloud fotoğraflarını çocuk istismarı içeriği (CSAM) için tarayacak bir sistemi uygulamama kararı nedeniyle dava ediliyor. Dava, Apple'ın bu materyalin yayılmasını önlemek için daha fazla çaba göstermemesi nedeniyle mağdurların travmalarını yeniden yaşamaya zorlandığını iddia ediyor. Apple, 2021 yılında bu sistemi duyurmuş, ancak güvenlik ve gizlilik savunucularının hükümet gözetimi için bir arka kapı oluşturabileceği endişeleri nedeniyle bu planları uygulamayı bırakmıştı.

HÜKÜMET GÖZETİMİ ELEŞTİRİSİ

Apple, 2021 yılında Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ve diğer gruplardan toplanan dijital imzalar sonrasında kullanıcıların iCloud kütüphanelerindeki bilinen CSAM içeriğini tespit edecek bir sistem duyurmuştu. Ancak, güvenlik ve gizlilik savunucularının bu teknolojinin hükümet gözetimi için bir arka kapı oluşturabileceği endişeleri nedeniyle bu planları rafa kaldırdı.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Dava, bir akrabası tarafından bebekken istismara uğrayan ve görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşılan 27 yaşındaki bir kadın tarafından açıldı. Kadın, hala neredeyse her gün bu görüntülere sahip olan birinin suçlandığına dair kolluk kuvvetlerinden bildirimler aldığını belirtti. Avukat James Marsh, bu davada tazminat almaya hak kazanabilecek potansiyel 2.680 mağdur olduğunu söyledi.

Apple, TechCrunch'a yaptığı açıklamada, bu suçlarla mücadele etmek için güvenlik ve gizlilikten ödün vermeden yenilikler yapmaya devam ettiklerini belirtti. Ağustos ayında, 9 yaşındaki bir kız çocuğu ve vasisi, Apple'ı iCloud'da CSAM'ı ele almamakla suçlayarak dava açmıştı.

Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Çocuk, Apple, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyaca ünlü Amerikan şirketine çocuk istismarı davası açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 4 askerimiz şehit oldu Isparta'da askeri helikopter düştü! 4 askerimiz şehit oldu
10:39 Esad’ın mezbahası Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
10:32 Suriye Milli Ordusu, Münbiç’in tamamında kontrolü sağladı Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
04:16 İsrail 51 yıl sonra Suriye’de bir bölgeyi işgal etti, Rusya’dan BM’ye acil toplantı çağrısı geldi İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi
16:31 Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti Belediyelerden ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler için transfer hizmeti
16:30 Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray 10 kişi kaldı
16:25 Doğu Perinçek’in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı Doğu Perinçek'in canlı yayındaki Suriye sözleri başını yaktı
16:08 Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii’nde bugün namaz kılınıyor Davutoğlu: Bana yıllarca hakaret etmişlerdi, Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor
15:53 Suriye Milli Ordusu Münbiç’te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı Suriye Milli Ordusu Münbiç'te Kontrolü Ele Geçirdi, Halk Teröristlere Karşı Ayaklandı
15:50 Okan Buruk’tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri Okan Buruk'tan Sivasspor maçı öncesi dikkat çeken Fenerbahçe sözleri
15:44 Şam’daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası’nı yağmaladılar Şam'daki kaostan faydalanıp Merkez Bankası'nı yağmaladılar
15:38 Arda Turan, Eyüpspor’a tarihinde bir ilki yaşattı Arda Turan, Eyüpspor'a tarihinde bir ilki yaşattı
15:33 Davutoğlu’ndan Erdoğan’a ’Esad’ desteği: Başarı hepimize ait Davutoğlu'ndan Erdoğan'a 'Esad' desteği: Başarı hepimize ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 11:47:36. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü Amerikan şirketine çocuk istismarı davası açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.