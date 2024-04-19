Apple, Çin'deki WhatsApp ve Threads uygulamalarını kaldırdı

Apple, Çin'in internet denetleyicisi tarafından ulusal güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek Çin'deki app mağazasından WhatsApp ve Threads uygulamalarını kaldırdı.
Apple sözcüsü CNN'e verdiği demeçte, "Operasyon yürüttüğümüz ülkelerdeki yasalara uymak zorundayız'' dedi. "Çin Siber Uzay İdaresi'nin ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle bu uygulamaları Çin mağazasından kaldırma kararı aldık. Ancak bu uygulamalar, bulundukları diğer mağazalarda indirilmeye devam edecek."
Meta'ya (META) ait olan bu uygulamalar zaten Çin'de engellenmişti ve geniş çapta kullanılmıyordu. Uygulamalara sadece, internet trafiğini şifreleyebilen ve kullanıcıların çevrimiçi kimliklerini gizleyebilen sanal özel ağlar (VPN) kullanılarak erişilebiliyordu.
Apple'ın (AAPL) bu adımı, Pekin merkezli yatırım danışmanlık firması BDA China'nın başkanı Duncan Clark'a göre, ülkede ve dünya genelinde "zaten ayrılmış olan teknoloji evrenleri arasında daha da uzaklaşmayı" temsil ediyor. Clark, "Bu durum, aile, arkadaşlar veya yurtdışındaki müşterilerle iş yapan Çin'deki tüketicilere ve işletmelere rahatsızlık verecek. VPN kullanarak mevcut WhatsApp uygulamalarına erişseler bile, bunlar zamanla eskir ve güncellenmesi gerekecek," dedi.
CNN'nin yaptığı bir kontrolde, X (eski adıyla Twitter), Facebook, Instagram ve Messenger gibi diğer popüler Batılı sosyal medya uygulamalarının hala Apple'ın Çin uygulama mağazasında mevcut olduğu görülüyor.
Bu açıklama, dünyanın ikinci büyük ekonomisinde iPhone satışlarının büyük düşüş yaşaması sonra geldi. Şirketin akıllı telefon satışları, bu yılın ilk çeyreğinde %10 oranında azaldı.
Çinli tüketiciler artık Apple yerine ülkenin yerel markalarına yöneliyor. Apple için Çin, ABD'nin ardından en büyük pazar olmaya devam ediyor ve şirket, satışları artırmak için ülkede indirimler sunuyor. CEO Tim Cook, geçen ay dünyanın en büyük ikinci Apple mağazasını açmak üzere Şanghay'ı ziyaret etti.
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