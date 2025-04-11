Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan\'dan ABD\'ye 600 ton iPhone taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği ağır gümrük vergilerinden kaçınmak için Apple, 600 ton iPhone sevkiyatını Hindistan'dan Amerika'ya yaptı. Apple'ın, yüksek gümrük vergileri nedeniyle akıllı telefon fiyatlarının ciddi oranda artabileceği uyarılarının ardından bu hamleyi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

11.04.2025 14:14
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Apple, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği %125'lik ağır gümrük vergilerinden kaçınmak için olağanüstü bir operasyon gerçekleştirdi. Şirket, Hindistan'dan Amerika'ya acil olarak 600 ton iPhone sevkiyatı yaptı.

Kaynaklar, Apple'ın yeni gümrük vergilerinden önce davranmak istediğini ve bu nedenle Hindistan'daki üretimi hızlandırarak yaklaşık 1,5 milyon telefonu özel kargo uçaklarıyla ABD'ye taşıdığını belirtiyor.

Bu hamle, analistlerin Çin'e uygulanan yüksek gümrük vergileri nedeniyle akıllı telefon fiyatlarının ciddi oranda artabileceği uyarılarının ardından geldi. Hesaplamalara göre, %54'lük eski vergi oranında bile 1.599 dolar değerindeki bir iPhone 16 Pro Max'in fiyatı 2.300 dolara kadar çıkabilirdi.

Apple, Hindistan'daki sevkiyat sürecini hızlandırmak için çeşitli önlemler aldı. Reuters'ın bildirdiğine göre şirket, Güney Hindistan'daki Chennai havalimanında gümrük işlemlerini 30 saatten sadece 6 saate indirmek için yetkililere baskı yaptı. Bu hızlı gümrük geçişi, Apple'ın Çin'de kullandığı "yeşil koridor" sistemine benziyor.

Mart ayından bu yana her biri 100 ton kapasiteli altı kargo uçağı Hindistan'dan ABD'ye iPhone taşıdı. Bir iPhone 14 ve şarj kablosu paketli halde yaklaşık 350 gram geldiğine göre, bu sevkiyatlar toplam 1,5 milyon telefona karşılık geliyor.

Apple, Hindistan'daki üretimi artırmak için fazladan işçi alımı yaptı ve ülkenin en büyük Foxconn fabrikasını geçici olarak Pazar günleri de çalıştırdı. Şirket böylece Hindistan'daki normal üretimini %20 artırmayı hedefledi.

Trump, geçtiğimiz günlerde çoğu gümrük vergisi için 90 günlük erteleme kararı alsa da, Çin'e yönelik yüksek vergileri devam ettiriyor. Bu durum, Apple gibi şirketlerin üretimlerini Çin dışına kaydırma çabalarını hızlandırıyor.

Apple her yıl dünya genelinde 220 milyon iPhone satıyor. Araştırma şirketi Counterpoint'e göre, ABD'ye gelen iPhone'ların beşte biri Hindistan'da, kalan büyük kısmı ise Çin'de üretiliyor.

Hint hükümet yetkilileri, Apple'ın bu hızlı gümrük geçişini planlamak için sekiz ay çalıştığını ve hükümetin de yetkililere şirketi desteklemeleri için talimat verdiğini belirtti.

Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı
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Teknoloji, Ekonomi, Iphone, Dünya, Apple, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı - Son Dakika

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