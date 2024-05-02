iPhone'lardaki bir hata nedeniyle alarm sesleri çalmayabilir

Teknoloji

Apple, iPhone'lardaki bir hata nedeniyle alarm seslerinin normalde çalmayabileceğini bildirdi. Bu problem bazı kullanıcıların alarmlarının beklenildiği gibi çalmaması ve bu yüzden uyanamamaları sonucu ortaya çıktı.

Şirket, sorunun farkında olduklarını ve bir çözüm üzerinde çalıştıklarını belirtti, ancak sorunun nasıl meydana geldiği veya geçici bir çözümün olup olmadığı konusunda bilgi vermedi. Sorunun yaygınlığı belirsiz olsa da, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında birçok kullanıcının şikayetleri görüldü.

Bu arada, etkilenen bazı kullanıcılar alarmın daha güvenilir çalışması için önerilerde bulundu. Ayarlar menüsünde "Sesler ve Dokunsal" seçeneğine giderek alarm ve zil sesi ayarlarını kontrol etmek, ses düzeyinin çok düşük veya sıfır olup olmadığını görmek bu öneriler arasında. Ayrıca, yanlışlıkla ses düzeyinin değiştirilmesini önlemek için, telefonun yan tarafındaki ses düğmeleri ile ses seviyesinin değiştirilmesini engelleyen bir ayar da kullanılabilir.

Diğer kullanıcılar ise, sorunun iPhone'un dikkat algılama özellikleriyle ilgili olabileceğini düşünüyor. Bu özellik, cihazın sahibinin yüzünü algıladığında alarm sesini kısabiliyor. Ancak bu, kullanıcı uyurken telefon yüzüne dönükse alarmın sessize alınmasına neden olabilir. Bu durumu önlemek için "Yüz Kimliği ve Şifre" ayarlarından bu özelliği devre dışı bırakmak mümkün.

Bu çözümler, sorunu geçici olarak çözmek için yardımcı olabilir ancak Apple'ın soruna kalıcı bir çözüm bulması bekleniyor.