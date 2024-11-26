Apple, SIM kartları tarihe gömüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Apple, SIM kartları tarihe gömüyor

Geniş Video İzle

Apple'ın yeni çıkaracağı ürünlerde SIM kart yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi. Şirketin iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunacağı telefonlarda artık SIM kart yuvası olmayacak.

26.11.2024 12:11  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarj adaptörlerinin ardından şarj kablolarını da kutu içeriğinden çıkaran Apple yeni bir karar aldı. Şirketin önümüzdeki yıl birçok ülkede telefonlardan fiziksel SIM kartı yuvasını kaldırmayı planladığı iddia edildi.

IPHONE'LARDA ARTIK SIM KARTI YUVASI OLMAYACAK

T24'ün The Information'da yayınlanan "iPhone 17 Air" raporundan aktardığı bilgilere göre; Apple, ABD'de ürettiği telefonlarda iPhone 14'ten iPhone 16'ya kadar olan modellerde SIM kartı yerine eSIM teknolojisine geçti. Rapora göre, önümüzdeki eylül ayında piyasaya çıkması beklenen iPhone 17 serisiyle birlikte diğer ülkelerde satışa sunulacak telefonlarda da SIM kart yuvası olmayacak.

eSIM TEKNOLOJİSİ NEDİR?

eSIM, fiziksel bir SIM kartı yerine dijital olarak saklanan ve mobil ağlara bağlanmak için kullanılan bir teknoloji. Böylelikle kullanıcılar telefon operatörünü değiştirmeden farklı taşıyıcılarla aboneliklerini yönetebiliyor ve birden fazla hattı aynı cihazda kullanabiliyor. eSIM kartlar normal SIM kartlarla bir arada da kullanılabiliyor. eSIM teknolojisini birkaç yıldır iPhone gibi bazı telefon markaları desteklese de Türkiye'de bu teknolojiyi destekleyen telefon sayısı sınırlı.

Apple, SIM kartları tarihe gömüyor

Teknoloji, Apple, Mobil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, SIM kartları tarihe gömüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • aykut özcan:
    Dünya apple’a ayak uydurmak zorunda. Kutudan adaptör çıkartmak kadar saçma bir şey yok. Cevreyi koruyoruz diyerek dünyanın kârını elde ettiler. Şimdide aynı şeyi kutudan kablo çıkartarak yapacaklar. Sen o kadar para verip iphone al, sonra da gidip şarj etmeye kablo al. Başlı başına bi saçmalık 16 1 Yanıtla
  • Murat Zengin:
    Bu teknoloji iyide başka telefona geçişinizde bankalar onaylamıyor girişinizi bankaya gidip açtırıyorsunuz 7 1 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu:
    Yakında telefonu parça parça halinde satacak… başlığı satiyoruz geri kalanani başka yerden alin diye . Baslik yok simdide kablo yok iyimis 1 0 Yanıtla
  • Murat Baltacı:
    Dünya apleye bağli değil ayak uydurmayada değil oldu her şeye size teslim edelim ne aptal bunlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:25 Bahçeli’nin çağrısına DEM Parti’den jet yanıt: İmralı’ya gitmek için başvuru yapacağız Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız
13:07 Ankara’da görüşme hareketliliği Bahçeli ve Ahmet Türk’ten art arda açıklamalar Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar
12:26 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
11:49 Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor Yoğun bakımlara yapay zeka destekli anlık takip sistemi geliyor
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
17:11 Fenerbahçe’den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor Fenerbahçe'den kaçarak giden futbolcu şimdi bir ülkeyi sallıyor
17:09 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye’nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
17:03 Nicolo Zaniolo’dan şaşırtan istatistik Nicolo Zaniolo'dan şaşırtan istatistik
16:55 Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü Devlet hastanesinde mide bulandıran görüntü
16:53 Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti Damadın kendisini en yakın arkadaşı ile aldattığını öğrenen gelin, 7 kilometre yürüyerek ailesinin evine gitti
16:53 Karaman’da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu Karaman'da tipiye yakalanan 350 koyun ve eşek donarak telef oldu
16:52 Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL’den satılıyor Tezgahlar doldu taştı: Kilosu 150 TL'den satılıyor
16:33 Enes Ünal, geri dönüyor Enes Ünal, geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 13:51:47. #1.11#
SON DAKİKA: Apple, SIM kartları tarihe gömüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.