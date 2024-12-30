Apple, Türkiye\'de ucuz iPhone satacak

Teknoloji

Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor

Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Teknoloji devi Apple, yakın zamanda Türkiye piyasasına yeni iPhone modeli sunacak. Güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni modelin Türkiye'de çok fazla rağbet görmesi bekleniyor.

UYGUN FİYATLI IPHONE

Shift Delete'nin haberine göre, iPhone SE 4'ün 2025 yılının ilk aylarında lansmanı yapılması bekleniyor. iPhone SE 4, 400 dolardan (14 bin 134 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Dördüncü nesil iPhone SE, 6,06 inç OLED ekran, Apple A18 işlemci ve 8 GB RAM ile dikkat çekiyor. Ayrıca, cihazda Apple'ın kendi geliştirdiği 5G modemin kullanılması, fiyatın düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor., ABD'de satışa sunulan iPhone 16'nın fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone SE 4'ün bu uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.