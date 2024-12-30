Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak

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Apple, Türkiye'de yakın zaman içinde uygun fiyatlı iPhone satmaya başlayacak. Özellikleriyle dikkat çeken iPhone SE 4'ün fiyatı nedeniyle Türkiye'de çok fazla satılması bekleniyor.

30.12.2024 23:18  Güncelleme: 23:28
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Teknoloji devi Apple, yakın zamanda Türkiye piyasasına yeni iPhone modeli sunacak. Güçlü özellikleri ve uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni modelin Türkiye'de çok fazla rağbet görmesi bekleniyor.

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak

UYGUN FİYATLI IPHONE

Shift Delete'nin haberine göre, iPhone SE 4'ün 2025 yılının ilk aylarında lansmanı yapılması bekleniyor. iPhone SE 4, 400 dolardan (14 bin 134 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak

TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

Dördüncü nesil iPhone SE, 6,06 inç OLED ekran, Apple A18 işlemci ve 8 GB RAM ile dikkat çekiyor. Ayrıca, cihazda Apple'ın kendi geliştirdiği 5G modemin kullanılması, fiyatın düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor., ABD'de satışa sunulan iPhone 16'nın fiyatı 799 dolar olarak açıklanırken, iPhone SE 4'ün bu uygun fiyatıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesi bekleniyor.

Apple, Türkiye\'de ucuz iPhone satacak

Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Iphone, Finans, Dünya, Apple, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Osman Dönmez:
    avrupa yasakladı,elinde kalanları artık nasıl bir radyasyon veya istailin hizbullaha ait patlattığı haberleşme cihazları gibi bir drum söz konusudur ayık olmak lazım,her ucuza atlamayın... 236 7 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Hemen üzerine yüzde iki yüz vergi koyarlar kırk iki bine satılır. 133 2 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    sayın bakanım Apple ekonomimizi batıracak, ucuza telefon mu olur. yapıştır vergiyi 104 2 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    mehmet simsek bunu begendi 91 1 Yanıtla
  • 541154:
    bize laik iphone yapmıslar ucuyoruz. 78 4 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    neresi ucuz abd de bile 30 bine satiliyorda bizde 60 dan asagi satilmaz bumu ucuz oluyo 47 2 Yanıtla
  • GÜZEL ARİF:
    Şuan İphone se 3.nesil 64 gb 27000 tl 4. nesil nasıl olacakta 14000 bin olacak Dalgamı geçiyorsunuz 25 3 Yanıtla
    Serkan TUT:
    Vergisiz fiyatı o, vergi eklendikten sonra gelir sana 35-40 bine 11 1
    Okay Örüm:
    Yurt dışı fiyatıdır 9 1
  • Yunus Gürbüz:
    #mehmetşimşek 21 1 Yanıtla
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