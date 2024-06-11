Apple, yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Apple, yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı tanıttı

Apple, yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı tanıttı

Apple, kendi geliştirdiği Yapay Zeka modeli 'Apple Intelligence'ı duyurdu. Bu model, metin düzeltme ve Siri'yi daha akıllı hale getirme gibi işlevlerin yanı sıra, kullanıcıların arkadaşlarının çizgi film tarzında görüntülerini oluşturabilme özelliğine de sahip. Model, fotoğraf albümündeki insanlara dayalı kişiselleştirilmiş görüntüler oluşturabiliyor. Ayrıca, iMessage için 'Genmoji' adlı bir başka Yapay Zeka destekli özellik de tanıtıldı.

11.06.2024 13:35
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Apple, her yıl düzenlediği geliştirici etkinliği WWDC'de "VisionOS 2", "iOS 18", AirPods ve Apple TV güncellemeleri, "WatchOS 11", "iPadOS 18", "macOS Sequoia" gibi yeni güncellemelerinin yanı sıra, yapay zeka alanındaki yeniliklerini paylaştı. Etkinlikte, geçen yıl duyurulan Apple Vision Pro başlığının 8 ülkede daha piyasaya sürüleceğinin bilgisi verildi.

İlk olarak 28 Haziran'da Çin, Japonya ve Singapur'da bu ürünün sunulacağı, 12 Temmuz'da da Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya ve İngiltere'de satışa çıkacağı bildirildi.

Akıllı telefonlar için "iOS 18" sürümü ile getirilecek ana ekran ve fotoğraf galerisi için özelleştirmeler ve gizlilik güncellemeleri gibi özellikler tanıtıldı.

Kişisel bilgisayarlar için "macOS Sequoia" güncellemesiyle yapılabilecekler hakkında bilgi verilirken, bu sürümdeki "yansıtma" özelliğiyle iPhone telefonların bilgisayar üzerinde kullanılabileceği aktarıldı.

APPLE INTELLİGENCE TANITILDI

Apple Intelligence isimli yeni yapay zeka modeli, metinleri düzeltmekten Siri'yi daha akıllı ve ChatGPT benzeri hale getirmeye kadar birçok işlevi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, kullanıcılar, fotoğrafların çizgi film tarzında yeni ve orijinal görüntülerini de oluşturabiliyor.

Bu yapay zeka, fotoğraf albümündeki insanlara dayalı olarak kişiselleştirilmiş görüntüler yaratabiliyor. Yapay zeka modelinde eskiz, illüstrasyon ve animasyon olmak üzere üç farklı stil seçeneği sunuluyor.

Apple'a göre, bu yeni özellik, "günlük konuşmaları daha keyifli hale getirmeyi" amaçlıyor. Bitmoji'ye benzer şekilde çalışıyor, ancak önemli bir yapay zeka desteğiyle. Kullanıcılar, istedikleri kişilerin fotoğrafını seçerek onu hayallerindeki konseptle değiştirebiliyor.

Apple, yenilikçi yapay zeka modelini ve iMessage özelliklerini tanıttı

GENMOJİ

Bir diğer yapay zeka destekli iMessage özelliği ise Genmoji. Bu özellik, iPhone sahiplerinin metin istemleriyle özel emoji oluşturmalarına olanak tanıyor. Kullanıcıların yapması gereken tek şey, ne aradıklarını yazmak. iOS 18'in yapay zeka desteğiyle kullanıcılar istedikleri konuda özel bir emoji kullanabilecek.

APPLE INTELLİGENCE VERİ GİZLİLİĞİNİ ÖN PLANDA TUTACAK

Etkinlikte, şirketin uzun zamandır beklenen yapay zeka hamlesi Apple Intelligence de duyuruldu.

Apple Intelligence'ın bağlam odaklı bildirimler gönderebilme, yapay zeka ile görüntü oluşturma, uygulamalar arası görev gerçekleştirme gibi yetenekleri tanıtıldı.

Sistemin kullanıcı verilerinin özel ve güvenli olduğundan emin olmak için Apple Silicon çipini kullanan özel sunucularda bulut tabanlı modellerden yararlanacağı ve gizliliğin Apple için en önemli öncelik olduğu vurgulandı.

Apple, yenilikçi yapay zeka modelini ve iMessage özelliklerini tanıttı

YILIN İLERLEYEN ZAMANLARINDA CHATGPT SİRİ'YE ENTEGRE EDİLECEK

Akıllı kişisel asistan Siri'ye getirilecek yeni özellikler ilan edilirken, Siri ile gerektiğinde sohbet robotu ChatGPT'ye erişilebileceği bildirildi.

ChatGPT ile entegrasyonun yılın ilerleyen zamanlarında iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia'ya geleceği aktarıldı.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi Sam Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yılın ilerleyen zamanlarında ChatGPT'yi cihazlarına entegre etmek için Apple ile ortaklık yapmaktan mutluyum. Gerçekten beğeneceğinizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Apple'ın söz konusu yazılım güncellemelerini gelecek ay önizlemede kullanıma sunmadan önce, bugün geliştirici sürümlerini yayınlayacağı, yazılımın son sürümleri tamamlandığında da sonbaharda herkesin kullanımına açılacağı bildirildi.

ChatGPT, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple, yeni yapay zeka modeli 'Apple Intelligence'ı tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Apple, yeni yapay zeka modeli "Apple Intelligence"ı tanıttı - Son Dakika
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