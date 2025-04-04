Ar-Ge, Ür-Ge ve Yönetim Danışmanı Hakan Ünlü: Yapay zekayı bu konuda protesto ediyorum

Teknolojinin geleceği ve yapay zekanın sunduğu fırsatlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hakan Ünlü, inovasyon konusunda Türkiye'nin dünya ile rekabet edebilmesi için stratejik düşünceye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Yapay zekanın sunduğu fırsatların doğru sorularla değerlendirilebileceğini söyleyen Ünlü, yanlış bilginin ise ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

"YAPAY ZEKAYA DOĞRU SORU SORMAZSAN, DOĞRU CEVAP ALAMAZSIN"

Hakan Ünlü, yapay zekanın özellikle üretim ve otomasyon alanlarında büyük fayda sağlayabileceğini belirtti. Ancak doğru kullanılmadığında beklentileri karşılamayacağını söyleyen Ünlü, "Yapay zekaya doğru soru sormayınca, doğru cevabı alamıyorsun. Ufkunuzu açacak inanılmaz bir ipucu da verebilir, sizi yanıltabilir de" dedi.

"ÜCRETLİ VERSİYONLARDA YANLIŞ BİLGİ ORANI YÜZDE 60'A KADAR ÇIKIYOR"

Yapay zekanın güvenilirliği konusunda çarpıcı veriler paylaşan Ünlü, "Araştırmalara göre yapay zeka yüzde 40 yanlış bilgi veriyor, ücretli versiyonlarında bu oran yüzde 60'a kadar çıkabiliyor" diyerek uyarılarda bulundu. Bu durumun özellikle karar mekanizmaları için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

"YAPAY ZEKAYI PROSTESTO EDİYORUM"

Hakan Ünlü, bu teknolojiye herkesin adapte olmak zorunda olmadığını belirtti. "Yapay zekaya uyum sağlamak zorunda değiliz, bu konuda yapay zekayı protesto ediyorum" sözleriyle kendi yaklaşımını ortaya koydu. Türkiye'nin mühendislik kalitesinin yüksek olduğunu ancak stratejik düşünce eksikliğinin inovasyonu geride bıraktığını da sözlerine ekledi.