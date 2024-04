Bu haber için ortalama 100 karakter uzunluğunda başlık

Nothing Phone (2) için ChatGPT Güncellemesi Yayınlandı

Nothing Phone (2) için yayınlanan son güncelleme olan Nothing OS 2.5.5, ChatGPT eklentisini getiriyor. Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha hızlı performans ve daha kolay erişim sağlayabilecekler. Ayrıca güncelleme notlarında kamera geliştirmeleri, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler de yer alıyor. Nothing, bu ayın sonunda Phone (1) ve Phone (2a) için de ChatGPT eklentisini yayınlayacak. Haziran ayında ise Ear ve Ear (a) ürünlerine de ChatGPT entegrasyonunu duyuracak.