Bu haber için ortalama 100 karakter uzunluğunda başlık

Samsung Galaxy S25 için geliştirilen Exynos 2500 işlemci, Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olacak

Samsung'un Galaxy S24 serisini tanıtmasının ardından Galaxy S25 için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Sızdırılan raporlara göre Samsung'un geliştirdiği Exynos 2500 işlemci, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden daha verimli olacak. Exynos 2500, Samsung'un ikinci nesil 3 nm üretim sürecine göre yapılan çip üretimi sayesinde Snapdragon 8 Gen 4'ten daha yüksek performans gösterebilir. Ayrıca Exynos 2500, Exynos 2400'e göre daha az güç tüketerek daha fazla performans sunacak ve daha güçlü bir grafik birimine sahip olacak. İki versiyonu bulunan Exynos 2500'ün Galaxy telefonlarda ve Galaxy Tab, Galaxy Book serilerinde kullanılması bekleniyor. Galaxy S25'in ve Exynos 2500'ün tanıtımına aylar olmasına rağmen sızdırılan özellikler, güçlü bir telefonun bizi beklediğini gösteriyor.