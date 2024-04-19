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Teknoloji

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19.04.2024 10:54  Güncelleme: 10:58
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji asdasdasd asdasdasd asdasd - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'in İran saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz
    13:45 İsrail'in İran saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz

    SpaceX'in CEO'su Elon Musk, İsrail'in İran'a yönelik gece yarısı gerçekleştirdiği misilleme saldırısına yönelik paylaşımda bulundu. Musk, "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.

  • 10. Kamu Bilişim Zirvesi başladı
    13:42 10. Kamu Bilişim Zirvesi başladı

    Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, '10. Kamu Bilişim Zirvesi' Antalya'da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, zirvenin Türkiye'nin güçlü ilerleyişine ışık tutacağını belirtti. Kamu hizmetlerinde dijitalleşme konusunda Türkiye'nin hızlı yol kat ettiğini vurgulayan Sayan, e-Devlet ve e-Nabız'da 70 milyon kişiye ulaşıldığını söyledi. Zirvenin ilk gününde, çeşitli özel ve kamu kurumlarının projeleri paylaşıldı.

  • Teknosa, Cevahir Mağazasını Dijital Konsepte Dönüştürdü
    13:10 Teknosa, Cevahir Mağazasını Dijital Konsepte Dönüştürdü

    Teknosa, yılda milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Cevahir Teknosa mağazasını müşteri odaklı dijital konsepte dönüştürdü. Yenilenen mağaza, avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle 6 bin 600'ü aşkın ürün çeşidini tüketicilerle buluşturuyor. Dijital kanallarla entegre edilen mağaza, teknoloji tutkunlarına daha dijital ve yalın bir deneyim sunuyor. Ayrıca, mağazada özel alanlar ve deneyim alanları da bulunuyor. Teknosa, Türkiye genelindeki mağazalarını daha dijital ve erişilebilir konseptte yenilemeye devam ediyor.

  • Xiaomi 11T Pro için Android 14'lü HyperOS güncellemesi
    13:10 Xiaomi 11T Pro için Android 14'lü HyperOS güncellemesi

    Xiaomi, MIUI 14'ün ardından HyperOS arayüzüne geçiş yaparak 11T Pro için güncelleme vermeye başladı. Yeni güncellemeyle birlikte cihazda yenilenmiş animasyonlar ve kilit ekranı için daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacak. Güncelleme Avrupa pazarlarında başladı ve Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

  • Microsoft, Xbox ve PC Oyunculuğunu Birleştirmeyi Hedefliyor
    13:10 Microsoft, Xbox ve PC Oyunculuğunu Birleştirmeyi Hedefliyor

    Microsoft, Xbox ve PC arasındaki etkileşimi artırmak için çalışmalar yapıyor. Xbox CEO'su Phil Spencer, şirketin Xbox platformunu rakip dijital mağazalara açmayı planladığını belirtti. Microsoft'un ayrıca eski nesillere yönelik geriye dönük uyumluluk üzerinde çalıştığı ve Steam Deck rakibi bir el konsolu üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

  • Videoyu metne çevirme: Dijital içeriklerinizi yazıya dökün!
    13:10 Videoyu metne çevirme: Dijital içeriklerinizi yazıya dökün!

    Videolar nasıl yazıya dökülür? Video transkripsiyonunun önemi ve kullanım alanları hakkında her şeyi paylaşıyoruz.

  • Google, yapay zeka operasyonlarını tek ekipte birleştiriyor
    13:09 Google, yapay zeka operasyonlarını tek ekipte birleştiriyor

    Google, şirketin yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ekiplerinde büyük bir yapılanmaya gitti. Şirket CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yazılım ve donanım ekiplerini 'Platformlar ve Cihazlar' adlı yeni bir bölümde birleştirdi. Ayrıca Android çalışmalarının da bu takıma dahil edildi. Platformlar ve Cihazlar birimi, daha önce Google'ın donanım çalışmalarından sorumlu olan Rick Osterloh tarafından yönetilecek. Yeniden yapılanmanın temel amaçlarından biri; Android, Chrome, Pixel gibi teknolojiler üzerinde çalışan ekipleri birleştirmek. Google, yapay zekayı kendi ürünlerine daha iyi entegre etmek istiyor. Osterloh, yapay zeka modelleri üzerinde bağımsız olarak çalışan grupların ilerlemeyi yavaşlattığını dile getirdi. Tek bir liderin tüm yapay zeka operasyonlarını denetlemesinin doğru olacağını aktardı. Uzun süredir Android ve Chrome'un başında olan Hiroshi Lockheimer, geçişi kolaylaştırmak için Google'da yeni sorumluluklar üstlenecek. Ancak Lockheimer, Osterloh ile güç gösterisine girmeyeceğini söyleyerek iki yıldır bu yapılanma üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Google ayrıca Android'li cihazlar üreten ortaklarını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Bu kapsamda kendi yapay zeka ve makine öğrenimi gelişmelerini, Platformlar ve Cihazlar biriminde daha hızlı şekilde test edebileceğini aktardı. Amazon, Apple, Microsoft gibi rakiplerin yapay zekayı kendi ürünlerine entegre etmek için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Google da bu konuda hızlı hareket ederek, Android'den Chrome'a kadar farklı ürünlerine yapay zeka getirmek istiyor.

  • Fransız Geliştirici, Boykot X Uygulamasıyla Tüketicilere Bilgi Veriyor
    11:35 Fransız Geliştirici, Boykot X Uygulamasıyla Tüketicilere Bilgi Veriyor

    Kuzey Afrika asıllı Fransız Chedy el Tabaa, dünya genelinde soykırım gibi insan hakları ihlalleri ve çevreye ilişkin konular nedeniyle boykot edilen ürün ve firmalar hakkında tüketicileri Türkçe dahil 7 dilde bilgilendiren Boycott X uygulamasını geliştirdi. Uygulama, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki krizin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının desteklendiği, insan haklarının ihlal edildiği, çevre kirliliğine neden olunduğu veya hayvanlara eziyette bulunulduğu gerekçesiyle boykot edilen ürünlerle ilgili tüketicilere bilgi veriyor.

  • Yapay Zeka Destekli Teknolojilerle Rüzgar Santrallerinde Canlıların Korunması Sağlanıyor
    11:28 Yapay Zeka Destekli Teknolojilerle Rüzgar Santrallerinde Canlıların Korunması Sağlanıyor

    Yapay zeka destekli teknolojilerle, rüzgar santrallerinin çalışması esnasında santrale yaklaşan kuş, yarasa gibi canlıların hareket kayıtları tutularak, tekrarlanan durumlarda santralin devre dışı bırakılması ile olası güç kayıpları ve hasarlar engelleniyor, canlı ekosistemi korunuyor.


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
11:07 Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı Bakandan açıklama geldi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi
10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
10:23 Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti
10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
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