Bu haber için ortalama 100 karakter uzunluğunda başlık

Google, yapay zeka operasyonlarını tek ekipte birleştiriyor

Google, şirketin yapay zeka çalışmalarını hızlandırmak amacıyla ekiplerinde büyük bir yapılanmaya gitti. Şirket CEO'su Sundar Pichai, Google'ın yazılım ve donanım ekiplerini 'Platformlar ve Cihazlar' adlı yeni bir bölümde birleştirdi. Ayrıca Android çalışmalarının da bu takıma dahil edildi. Platformlar ve Cihazlar birimi, daha önce Google'ın donanım çalışmalarından sorumlu olan Rick Osterloh tarafından yönetilecek. Yeniden yapılanmanın temel amaçlarından biri; Android, Chrome, Pixel gibi teknolojiler üzerinde çalışan ekipleri birleştirmek. Google, yapay zekayı kendi ürünlerine daha iyi entegre etmek istiyor. Osterloh, yapay zeka modelleri üzerinde bağımsız olarak çalışan grupların ilerlemeyi yavaşlattığını dile getirdi. Tek bir liderin tüm yapay zeka operasyonlarını denetlemesinin doğru olacağını aktardı. Uzun süredir Android ve Chrome'un başında olan Hiroshi Lockheimer, geçişi kolaylaştırmak için Google'da yeni sorumluluklar üstlenecek. Ancak Lockheimer, Osterloh ile güç gösterisine girmeyeceğini söyleyerek iki yıldır bu yapılanma üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Google ayrıca Android'li cihazlar üreten ortaklarını desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Bu kapsamda kendi yapay zeka ve makine öğrenimi gelişmelerini, Platformlar ve Cihazlar biriminde daha hızlı şekilde test edebileceğini aktardı. Amazon, Apple, Microsoft gibi rakiplerin yapay zekayı kendi ürünlerine entegre etmek için yoğun çaba sarf ettiğini biliyoruz. Google da bu konuda hızlı hareket ederek, Android'den Chrome'a kadar farklı ürünlerine yapay zeka getirmek istiyor.