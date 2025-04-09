Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı - Son Dakika
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Teknoloji

Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı

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Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketi Aselsan, Orta Doğu ve Afrika'da askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

09.04.2025 11:42  Güncelleme: 11:48
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Aselsan, Orta Doğu ve Afrika'da askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına yönelik 158,6 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşmanın kimlerle olduğu ise bildirilmedi.

KAP'A AÇIKLAMA YAPTI

Aselsan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada bu yeni iş ilişkisini duyurdu. Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Aselsan\'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı

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Son Dakika Teknoloji Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Trabzon:
    BU DA BİŞEYMİ KENT LOKANTASINDA FASULYE PİLAV CACIK 50 LİRA 31 2 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    evine ekmek yok kent lokantasına laf soyle 0 5 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    kent lokantasına daki yemeği karın yapmaz sana 0 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aselsan'dan dev anlaşma! İsim açıklanmadı - Son Dakika
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