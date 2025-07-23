Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
23.07.2025 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 169,75 milyon dolar tutarında Elektronik Harp ,İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemleri tedariki anlaşma imzalandı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada teslimatların 2026-2029 yılı arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Peki bu sistemlerin özellikleri neler?

Aselsan ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 169,75 milyon dolarlık anlaşma imzalandı. ASELSAN yeni iş anlaşmasını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildirdi. Şirketin KAP'a gönderdiği açıklama şu şekilde:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında; Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam 169.725.315 Milyon ABD Doları tutarında sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecektir."

Söz konusu sözleşme kapsamında Elektronik Harp, İHA Önleme ve Yeni Nesil Havan Tevcih Sistemleri tedariki sağlanacak. Sözleşme kapsamında 2026-2029 yılları arasında gerçekleştirilecek. Peki bu sistemler ne işe yarıyor?

Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ELEKTRONİK HARP SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

ASELSAN'ın geliştirdiği Elektronik Harp (EH) sistemleri, savaş sahasında elektronik sinyalleri kullanarak düşmanın iletişim, radar ve savunma sistemlerini bozmak, aldatmak, etkisiz hale getirmek amacıyla kullanılıyor. Bu sistemler modern ordular için kritik öneme taşıyor.

Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN'IN ELEKTRONİK HARP ÜRÜNLERİNDEN BAZILARI

KORAL: Mobil karıştırma ve aldatma sistemi. Düşman radarlarını etkisiz hale getirir. Suriye ve Libya'da aktif kullanıldığı biliniyor.

REDET-II: Radar sinyallerini analiz eden ve bu sinyallere karşı koyan sistem.

MILKAR Serisi: Yüksek güçlü karıştırma sistemleri. Hem haberleşme hem radar karıştırması yapabiliyor.

YENİ NESİL HAVAN SİSTEMLERİ (ANTİ-DRONE SİSTEMLERİ) NE İŞE YARAR?

Hedefi, düşman insansız hava araçlarını (drone/İHA) etkisiz hale getirmek, durdurmak veya yönlendirmektir.

ASELSAN'IN ÜRÜNLERİ

İHTAR Sistemi: Sabit veya mobil konuşlu İHA tespit ve önleme sistemi

ŞAHİNGÖZÜ-OD: Elektro-optik destekli drone tespiti

SİPER, KORKUT gibi hava savunma sistemleriyle entegre çalışabilir.

Teknoloji, Sözleşme, Savunma, Aselsan, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Filenin Sultanları’nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Gram altın rekor kırdı Gram altın rekor kırdı
Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi “Tayfun Block-4“ü tanıttı Türkiye, en gelişmiş hipersonik balistik füzesi "Tayfun Block-4"ü tanıttı
Karşıyaka’ya 15 yıl sonra kötü haber Karşıyaka'ya 15 yıl sonra kötü haber
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması Galatasaray'dan sakatlık açıklaması
Trabzonspor Teklic’in sözleşmesini feshetti Trabzonspor Teklic'in sözleşmesini feshetti

16:12
Netanyahu’ya suikast girişimi
Netanyahu'ya suikast girişimi
15:22
Sakarya’daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
Sakarya'daki orman yangını nedeniyle D-650 karayolu Bilecik-Adapazarı istikameti ulaşıma kapatıldı
14:28
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır İşte dillendirilen rakam
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam
11:48
Dünya diken üstünde İsrail’i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
10:56
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul’da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir
21:22
Trump’tan, Obama’ya ’vatana ihanet’ suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
Trump'tan, Obama'ya 'vatana ihanet' suçlaması: Peşine düşme zamanı geldi
21:21
Real Madrid’de 10 numaralı forma sahibini buldu
Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu
21:14
Messi’nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
Messi'nin golü sanata dönüştürüldü, 1.8 milyon dolara satıldı
21:06
Valverde Türkiye’ye geldi Arda Güler’den sürpriz yorum
Valverde Türkiye'ye geldi! Arda Güler'den sürpriz yorum
20:49
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
Baba, tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 16:24:41. #7.13#
SON DAKİKA: Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.