Aşırı elektrik tüketimine karşı sürdürülebilir elektrik tedariki çözümü Reges Elektrik'te - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Aşırı elektrik tüketimine karşı sürdürülebilir elektrik tedariki çözümü Reges Elektrik'te

Aşırı elektrik tüketimine karşı sürdürülebilir elektrik tedariki çözümü Reges Elektrik\'te

İklim krizinin etkisiyle birlikte sıcaklıkların her geçen yıl yükselmesi, elektrik tüketimini artırıyor. Aşırı elektrik tüketiminin kontrol edilmediği takdirde yalnızca çevresel değil, mesken ve işletmelerden oluşan tüketici gruplarının maliyet bakımından olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Reges Elektrik ise elektrik ticaretinde sürdürülebilir modellerin ve temiz enerjinin önemine dikkat çekiyor.

27.08.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaklıkların her geçen yıl yükselmesiyle birlikte elektrik tüketimi de bu doğrultuda artmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel elektrik talebinin 2024'te yaklaşık %4 artacağını öngörürken; 9 Temmuz'da elektrik tüketiminde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza atan Türkiye'de de benzer bir tablo izleniyor. Aşırı elektrik tüketiminin kontrol edilmediği takdirde yalnızca çevresel değil, mesken ve işletmelerden oluşan tüketici gruplarının maliyet bakımından olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Fitnat Cansu Ünal Öngören ise elektrik ticaretinde sürdürülebilir modellerin önemini vurguladı.

"Soğutma sistemleri sıcaklardan korusa da, yüksek maliyetlerden korumuyor"

Fitnat Cansu Ünal Öngören, "İklim krizinin etkilerinin her geçen gün kendini daha çok göstermesiyle birlikte sıcakların yükselmesi, yaz aylarında elektrik tüketimini üst seviyelere taşıyor. Mesken aboneleri bir kenarda tutarsak, özellikle de endüstriyel, ticari işletmelerin bu dönemlerde çok fazla elektrik tükettiği kaydediliyor. Bunun temelinde, soğutma sistemlerine ve diğer elektrikli cihazlarına duyulan ihtiyaç yer alıyor. Ancak böylesi yoğun bir enerji tüketimi, işletmeleri yaz sıcaklarından korusa da yüksek maliyetlerden koruyamıyor" dedi.

"Çözüm belli: Sürdürülebilir temiz elektrik enerjisi tedariki"

Yüksek enerji tüketiminin barındırdığı riskleri paylaşan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Fitnat Cansu Ünal Öngören, "Aşırı sıcaklardan kaynaklanan yüksek elektrik tüketiminin birçok dezavantajı bulunuyor. Bunların başında, elbette faturalar geliyor. Ekonomik zorluklara yol açan bu durum, endüstriyel düzeyde başka riskleri de tetikliyor. Örneğin, elektrikli cihazla aşırı yüklenme durumunda kesintiler ortaya çıkabiliyor. Bu da iş süreçlerini aksatarak verimliliği düşürüyor ve işgücü kaybı yaratıyor. Üstelik, çevre dostu olmayan bu yaklaşımlar, karbon emisyonlarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırıyor. Hem çevreyi hem de işletmeyi korumanın yolu ise yalnızca sürdürülebilir temiz elektrik enerjisi tedarik etmekten geçiyor" şeklinde konuştu.

"Yenilenebilir enerjiden sertifikalı şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz"

Kurumsal düzeyde yoğun elektrik tüketimine karşı alınabilecek önlemlerin ilk sırasında temiz enerji yatırımları olduğunu vurgulayan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Fitnat Cansu Ünal Öngören, "İleri düzey elektrik tüketiminin neden olduğu sorunlarla mücadele etmenin yolu, sürdürülebilir temiz enerjiden geçiyor. Çünkü temiz elektrik enerjisi, karbon emisyonlarının azaltılmasından doğal kaynakların korunmasına, maliyet tasarrufundan uzun vadeli finansal politikalarına kadar birçok avantaj barındırıyor. Dolayısıyla işletmelerin hem bugününe hem de geleceğine yön veren bizim gibi güçlü altyapıya sahip tedarikçiler, pek çok sektör için kritik bir noktada konumlanıyor" diyerek değerlendirmelerine şunları ekledi:

"İşletmelerin çevre dostu çözümlerimiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sertifikalı bir şekilde faydalanmasını sağlayan Reges Elektrik olarak, sürdürülebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği destekliyoruz. Müşterilerimizin IREC (International Renewable Energy Certificate) sertifikası ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin kaynağını ve miktarını doğrulayan belge almalarına olanak tanıyoruz. Bu sertifikalar sayesinde, müşterilerimiz kullandıkları elektriğin yenilenebilir kaynaklardan mı yoksa geleneksel kaynaklardan mı üretildiğini garanti altına alıyor."

"Çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine katkıda bulunuyoruz"

Yenilenebilir enerjiye olan taahhüdünü Gold Standard Foundation tarafından yürütülen karbon azaltım sertifikası ile pekiştirdiklerini söyleyen Yönetim Kurulu Üyesi ve Finans İşleri Müdürü Fitnat Cansu Ünal Öngören, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Uluslararası geçerliliği olan belge, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji ile sera gazı emisyonlarının dengelenmesini sağlıyor. Enerji tedariki konusundaki uzmanlığımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle, işletmelerin temiz enerji alanındaki tüm ihtiyaçlarını esnek fiyatlarımızla eksiksiz karşılıyoruz. Bu sayede aşırı enerji tüketimine karşı, işletmeleri hem yüksek faturalardan koruyoruz hem de çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine katkıda bulunuyoruz."

Ekonomi, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aşırı elektrik tüketimine karşı sürdürülebilir elektrik tedariki çözümü Reges Elektrik'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu Son 1 haftada 5 yeni siyasi parti kuruldu
16:35 Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek Şartlar da oran da belli gibi Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi
16:19 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti 90’lı yılların Müzevir Müzeyyeni’ydi... Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin hayatını kaybetti! 90'lı yılların Müzevir Müzeyyeni'ydi...
16:10 Parayı cebine koyup markete gitti Küba’da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor Parayı cebine koyup markete gitti! Küba'da bir aylık doktor maaşıyla bakın neler alınabiliyor
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
09:24 Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı Özcan Deniz Aile Üyeleriyle İlişkisini Kopardığını Açıkladı, Kız Kardeşiyle Tartışma Yaşandı
09:16 Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi Üniversitede kazandığı bölümü gören genç, ailesini suçlayarak ağlama krizine girdi
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
08:47 Özcan Deniz’in ailesinde kriz Samar Dadgar’dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler Özcan Deniz'in ailesinde kriz! Samar Dadgar'dan kendisini hedef alan görümcesine sert sözler
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 17:35:33. #1.11#
SON DAKİKA: Aşırı elektrik tüketimine karşı sürdürülebilir elektrik tedariki çözümü Reges Elektrik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement