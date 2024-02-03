Astronot Alper Gezeravcı\'nın dönüş yolculuğu ertelendi

Alper Gezeravcı'nın dönüş yolculuğunda erteleme yapıldı. SpaceX, Florida kıyılarındaki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Alper Gezeravcı'nın içinde bulunduğu Ax-3 ekibinin ISS'ten ayrılışının ertelendiğini duyurdu. Dragon kapsülü en erken 5 Şubat Pazartesi günü ISS'ten ayrılacak.
SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi. Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.
Gezeravcı'yı uzaya taşıyan Ax-3 misyonunu gerçekleştiren Axiom Space şirketinin sosyal medya hesaplarından, Dragon ekibinin UUİ'ye vedası canlı yayınladı. Veda töreninde konuşan Türk astronot Alper Gezeravcı İngilizce olarak "Bu harika takımın parçası olduğum için onur duyuyorum. Her adımımızda bize destek veren UUİ ekibine ve komutanımıza çok teşekkür ederim. Çok büyük bir misafirpervelik ve nezaketle bizi ağırladılar. Ülkeme bu cesur ve kararlı adım için çok müteşekkirim" dedi.
Gezeravcı konuşmasının Türkçe devam ettiği bölümünde ise "Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
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