Ataşehir Belediyesi\'nden "Akıllı Dönüşüm"! Dijital zabıta görücüye çıktı

Gelişen teknolojiler birçok alanda hayatı kolaylaştıran çözümler sunarken hızla belediyecilik faaliyetlerine de entegre oluyor. Sloganını "Akıllı Belediyecilik" olarak değiştirerek yoluna devam eden Ataşehir Belediyesi ise bu kapsamda ortaya koyduğu ürünlerle dikkat çekiyor.

Belediyenin hizmetlerini daha hızlı ve etkin kılmak için çalışmalarını yoğunlaştıran Başkan Onursal Adıgüzel ve ekibi, yeni nesil teknolojileri kademeli olarak uygulamalarına adapte etmek için harekete geçti. Yapılan tespitler, sahadan alınan geri dönüşler ve zaman-tasarruf dengesi gibi çok sayıda başlık gözetilerek yapılan çalışmalar sonrası ortaya geleceğin kent yönetimleri için de ilham olacak dört ürün çıktı.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Belediyecilikte Akıllı Dönüşüm' isimli lansmanda Zabıta360, AtaGöz, Sanal Asistan ve Akıllı Atık Toplama Sistemi tanıtıldı.

"ATAŞEHİR'İ DAHA İYİ BİR NOKTAYA TAŞIMAK İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Uygulamaların tanıtımını gerçekleştiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana, ben ve çalışma arkadaşlarım, Ataşehirimizi her alanda daha iyi bir noktaya taşımak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bugün, bu emeklerimizin bir yansıması olan ve doğrudan sizlerin hayatına dokunan dört önemli projeyi tanıtmanın heyecanını yaşıyorum."

Belediye kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak istediklerini belirten Başkan Adıgüzel, "Günümüzde şehirler sadece coğrafi ve demografik birer yapı değil. Aynı zamanda verilerle konuşan, karar veren ve kendini optimize eden dijital organizmalar haline geldi. Bugün, zaten dünyadaki birçok belediye, şehir yönetiminde gerçek zamanlı verilerin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğine dair büyük fırsatlar da sunuyor" dedi.

"ÇAĞIN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE AYAK UYDURMAK İÇİN BURADAYIZ"

Teknolojik gelişmelerin insan hayatının merkezinde yer aldığını vurgulayan Başkan Adıgüzel, "Tıpkı dünya genelindeki pek çok şehirde olduğu gibi, biz de teknolojiyi vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kullanma konusunda kararlıyız. Dünya dönüşüyor. Bizler de bu dönüşüm sürecinde kendi şehir kültürümüzü koruyarak, çağın getirdiği yeniliklere ayak uydurmak için buradayız" şeklinde konuştu.

"YAŞAM ŞARTLARINI KOLAYLAŞTIRMAK İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDILAR"

Tanıtımı yapılan dört teknolojik uygulamanın, Ataşehir'in her köşesinde hizmet kalitesini artırmak ve yaşam şartlarını kolaylaştırmak için özel olarak tasarlandığını ifade eden Başkan Adıgüzel, "Bütün bu projelerle, Ataşehir'i daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi amaçlıyoruz. Teknolojiyi ve inovasyonu kentin her alanında en verimli şekilde kullanarak, sizlere daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz. Ataşehir'i daha yeşil, daha estetik ve daha işlevsel bir şehir haline getirmek için birlikte çalışmaya, fikirlerinizi dinlemeye ve sizlere destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"ZABITA360" LANSMANIN GÖZDESİ OLDU

Katılımcıların en fazla ilgi gösterdiği ürün ise Zabıta360 oldu. Elektrikli araç üzerine monte edilen yapay zeka ve görüntü işleme teknolojileriyle donanımlı kamera ve yönlendirme ekranı ile hareket eden Zabıta360, hava kalitesi ile nem ve sıcaklık oranını ölçümleyen, şehirdeki gürültü kirliliğini de lokasyon bazlı tespit eden cihaz ile de raporlama yapabiliyor.

ÇUKURLARI, ÇÖPLERİ, İŞGALLERİ VE DÜZENSİZLİKLERİ RAPORLAYACAK

Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisiyle kendisinden talep edilen verileri hareket ettiği rotalarda sahadan toplayarak tek merkezde birleştirip anlık raporlar üreten yenilikçi şehir denetim sistemi "Zabıta 360", ilçenin dört bir yanından gelen verileri gerçek zamanlı analiz ederek, tespit edilen durumları otomatik olarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Böylece hem süreçler hızlanıyor hem de kaynaklar daha verimli kullanılıyor. Yenilikçi ve pratik çözümleri tek bir çatı altında toplayan uygulama kapsamında; anlık tespit ve hızlı raporlama ile veriye dayalı karar verme sağlanarak vatandaş memnuniyeti artırılacak.Bu uygulamayla; yollardaki çukurlar, mazgal ve rögar kapakları, çöp birikintileri, park ihlalleri, kamusal işgaller ve izinsiz reklam tabelaları gibi çok sayıda başlık tespit edilebilecek. Araçta yer alan ölçümleme cihazı ile de hava ve gürültü kirliliği de lokasyon bazlı tespit edilerek gerekli adımların hızla atılması sağlanacak.

"ATAGÖZ" BELEDİYENİN HAVADAN GÖREN GÖZÜ OLACAK

Zabıta 360'ın yanı sıra yenilikçi bir çalışmaya daha imza atan Ataşehir Belediyesi, drone ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren "AtaGöz" uygulamasını da tanıttı.

Bu uygulamayla, yüksek çözünürlüklü kameralarla toplanan veriler, görüntü işleme ve yapay zekâ desteğiyle otomatik olarak analiz edilip hızlıca raporlanacak. Böylelikle günler veya haftalar sürebilecek denetimler bir güne, hatta birkaç saate sığabilecek; karar alıcılara hızlı ve güvenilir veri akışı sağlanacak. Şehirdeki imar aykırılıkları otomatik karşılaştırmalı analizlerle fark edilebilecek, çevre ve yeşil alan kontrolü ile planlaması da yapılabilecek. Ayrıca sel, deprem, yangın gibi afet durumlarındaki müdahalelerde de yön belirleyici olabilecek.

"SANAL ASİSTAN" İLETİŞİM KANALLARINI HIZLANDIRACAK

Geleceğin belediyecilik uygulamalarına ilişkin projelerini bu alanda örnek teşkil edecek şekilde hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, vatandaşların belediye ile olan iletişimlerinin hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşebilmesi için de "Sanal Asistan" uygulamasını devreye alıyor.

Bilgi alma, talep-şikâyet iletme veya işlem yapma gibi çeşitli amaçlarla belediyeyi telefonla arayan vatandaşları, insan ses ve zekasını simüle eden bir sohbet robotu karşılayacak. Vatandaşların talep ettikleri konularla ilgili kayıt açan "Sanal Asistan" uygulaması, bu konuları anında ilgili müdürlüklere iletecek. İmar durumu veya etkinlik takvimi konularında bilgi almak ya da vergi borcu durumlarını sorgulamak isteyen vatandaşların işlemlerini ise kendisi tamamlayabilecek.

"AKILLI ATIK TOPLAMA SİSTEMİ" İLE YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLANACAK

Ataşehir Belediyesi'nin çevre dostu ve verimli atık yönetimi sağlamak amacıyla devreye aldığı "Akıllı Atık Toplama Sistemi" sayesinde ise atık toplama maliyetlerinde yüzde 50 oranında bir azalma sağlanıyor.

İlçe çapında 400'den fazla çöp konteynerine entegre edilen sistem atık yoğunluklarını izlemek için kolayca monte edilebilen sensörler aracılığıyla çalışıyor ve bulut platformu ile entegre olarak, şehirdeki atık toplama süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde,Ataşehir Belediyesi'nin temizlik ekipleri, trafikte harcadıkları zamanı önemli ölçüde azaltarak daha hızlı ve etkili hizmet sunabiliyorlar. Ayrıca, sistemin sağladığı operasyonel verimlilik, ekiplerin performansını artırırken, yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltarak çevreye duyarlı bir atık yönetimi de sağlamış oluyor. Öte yandan sistem konteynerlerdeki olası ısınmaları da önceden haber ederek yangın risklerini de ortadan kaldırıyor.