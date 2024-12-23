ATM'lerde bu şifreleri kullanmak artık yasak - Son Dakika
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Teknoloji

ATM'lerde bu şifreleri kullanmak artık yasak

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ATM'lerde kullanılan belirli şifrelerin kullanımı artık yasaklandı. Bugün yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte, belirli şifreleri kullanan kişilerin kartlarına bloke konulacak.

23.12.2024 11:04  Güncelleme: 11:20
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşın dolandırıcılardan korumak için kart şifreleri ile ilgili bir düzenleme yaptı. Buna göre, artık doğum tarihi, 1453, 1923, 1071 gibi tarihi rakamlar ile 1903, 1905, 1907, 1967 gibi spor takımlarının kuruluş tarihleri, tekrar eden il plaka rakamları kullanım dışında olacak. Şifresini değiştirmeyen vatandaşların kartlarına ise ATM'ler bloke koyacak.

KARTLAR BLOKE OLACAK

Bu tarz şifreleri kullanan vatandaşların şifresini değiştirmesi gerekiyor. Yasaklanmış şifrenin kullanılması durumunda ise, sistem otomatik olarak uyarı verecek. Eski şifresini değiştirmek istemeyen kullanıcılar, ATM'lerde kartlarının bloke edilmesi riskiyle karşılaşacak. Bloke edilen kartlar, bankalar tarafından yeniden düzenlenecek ve kullanıcılara gönderilecek. Yeni kartla birlikte, tarihlerden bağımsız ve daha güvenli şifre seçenekleri sunulacak.

AMAÇ FİNANSAL GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bu kuralı koymasının nedeni olarak ise kolay tahmin edilen kombinasyonlar nedeniyle dolandırıcılık vakalarının artması. Bu adımla, kullanıcıların finansal güvenliğini sağlamayı ve daha karmaşık şifre alışkanlıkları geliştirmelerini amaçlıyor. Kartınızın şifresini değiştirmemekte ısrarı olursanız, ATM kartınızı bloke edecek ve bloke edilen kartlar bankanın güvencesiyle yeniden düzenlenip kullanıcıya ulaştırılacak.

ATM\'lerde bu şifreleri kullanmak artık yasak

Ekonomi Türkiye, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, ATM, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ATM'lerde bu şifreleri kullanmak artık yasak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Alparslan:
    çok etkili olmuş aq 1 0 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    La size ne aq ya ne kadar meraklisiniz bloke koyup men edip insanları mağdur etmeye 0 0 Yanıtla
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