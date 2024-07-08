ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak - Son Dakika
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Teknoloji

ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

ATM\'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak

EFT, havale ve FAST gibi elektronik para transfer yöntemlerine ek olarak, ATM'lerdeki işlem menüsünde köklü değişiklikler yapıldı. Yeni güvenlik önlemi sayesinde "Hesap bilgilerini güncelle", "Şifre değiştir" gibi şüpheli işlemler sırasında tüm bankalar kartları hemen yutacak.

08.07.2024 14:30
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla ATM'lerde ve mobil uygulamalarda önemli güncellemeler yaptı. Bu yeniliklerin başında, ATM'lerde kart yutma özelliği ve yeni işlem menüsü yer alıyor.

EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, kullanıcıların hizmetine sunulan yeni işlem menüsü, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemleri daha güvenli hale getirdi. Bu işlemler artık internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Son güncellemelerle birlikte, ATM'lerde dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek amacıyla kart yutma özelliği aktif hale getirildi.

BU İŞLEMİ YAPANLARIN KARTLARI GİDECEK

Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.

HANGİ DURUMLARDA ATM KARTINIZI YUTABİLİR

Şifrenin üç kez yanlış girilmesi: Kartınızın şifresini üç kez yanlış girmeniz durumunda, güvenlik önlemi olarak kartınız yutulabilir. Bu sayede, çalınmış veya kaybolmuş kartların kullanılmasının önüne geçilir.

Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi: Borcunuz nedeniyle bankanız tarafından kartınızın iptal edilmesi durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

Kartın son kullanma tarihinin geçmesi: Son kullanma tarihi geçmiş bir kart ile işlem yapmaya çalışmanız durumunda, ATM kartınız yutulabilir.

ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi: Nadir de olsa, ATM'de teknik bir arıza meydana gelmesi durumunda kartınız yutulabilir.

Kart için kayıp veya çalıntı ihbarında bulunulması: Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bankanıza bildirmeniz durumunda, kartınız yutulabilir.

Banka, ATM, Güvenlik, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ATM'lere yeni işlem menüsü geldi: Bunu yapanın kartına el konulacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Musa Yüce: Zaten hepsi vardı 9 3 Yanıtla

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