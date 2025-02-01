ATRAX 2025: Eğlence ve rekreasyon sektörünün en büyük buluşması yoğun ilgi görüyor!

Teknoloji

ATRAX, kentsel yaşamın önemli bir parçası olan parklar, oyun alanları, eğlence merkezleri, dinlenme ve spor alanlarına yönelik en yeni ürün ve hizmetleri bir araya getirerek sektör profesyonellerine rehberlik eden bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Fuara dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler katılırken, Türkiye'deki üreticiler için uluslararası pazarda kendilerini tanıtma fırsatı sağlıyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen ATRAX 12. Uluslararası Eğlence, Park, Spor ve Rekreasyon Fuarı, yoğun ilgi görerek sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Küresel eğlence, atraksiyon ve rekreasyon sektörünün Türkiye'deki en büyük uluslararası iş platformlarından biri olan fuar, yatırımcılar ve sektör temsilcileri için önemli iş fırsatları sunuyor.

Parklar, oyun alanları, eğlence merkezleri, spor ve dinlenme alanları gibi kentsel yaşamın vazgeçilmez unsurlarına dair en yeni ürün ve hizmetleri sergileyen ATRAX, katılımcılara tasarım, proje geliştirme, üretim ve yatırım süreçlerinde rehberlik eden önemli bir organizasyon olma özelliği taşıyor.

Bu yıl fuara katılan firmalar arasında yer alan Polin Group, su parkları ve eğlence alanlarında sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çekti. Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a konuşan Polin Group Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Pakiş, firmanın küresel pazardaki gücüne vurgu yaptı.

POLİN GROUP: 120'DEN FAZLA 4 BİN'DEN FAZLA SU PARKI KURDU

Fuarın öne çıkan katılımcılarından biri olan Polin Group, eğlence ve su parkları alanında sunduğu yenilikçi çözümleriyle dikkat çekiyor. Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a konuşan Polin Group Yönetim Kurulu Üyesi Bilge Pakiş, firmanın küresel ölçekteki başarısını anlattı.

"Polin Group olarak yaklaşık 50 yıldır eğlence parkları sektörüne hizmet veriyoruz. Tüm tasarım, mühendislik ve üretim süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 120'den fazla ülkede, 4 binden fazla tesiste ürünlerimiz var. Sektörde dünyanın en büyük firmalarından biriyiz ve aynı zamanda en çok ödül kazanan şirketiz." dedi.

Pakiş, Polin Group'un Kuzey Amerika, İzlanda, Avustralya, Japonya, Afrika ve Çin gibi birçok ülkede projeler gerçekleştirdiğini ve küresel pazarda güçlü bir konuma sahip olduklarını vurguladı.

"ATRAX, TÜRKİYE'DE Kİ ÜRETİCİLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

ATRAX'ın uluslararası alanda her geçen yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirten Pakiş, Türkiye'deki üreticilerin küresel pazarda kendilerini tanıtmaları açısından fuarın büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

"Fuara dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Slovenya, Pakistan, Orta Doğu ve Avrupa'dan yoğun katılım var. Bu çeşitlilik, fuarın uluslararası arenadaki gücünü ve etkisini ortaya koyuyor." dedi.

ATRAX 2025, BUGÜN SONA ERİYOR!

Sektördeki en yeni teknolojileri, trendleri ve iş fırsatlarını keşfetmek isteyenler için ATRAX 2025, bugün son kez İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Fuarda, sektör profesyonelleri ve yatırımcılar yeni iş bağlantıları kurma ve en yenilikçi çözümleri deneyimleme fırsatı yakalayacak.