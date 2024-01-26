Ay\'ın Güney Kutbu\'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi

1969-1972 yılları arasında ABD 12 Astronotu Ay'a indirdi. Fakat bu yolculuk Ay'ın Güney Kutbu'na değildi. Şimdi sırada dünya ülkelerinin hedefinde Güney Kutbu var. Güney Kutbu'na inmenin Marsa bir ulaşım aracı olacağını düşünen bilim insanları, Ay'ın Güney tarafında donmuş su bazlı maddelerin bulunabileceğini iddia etti.

HİNDİSTAN "YAŞAMI OLUMLU ETKİLEYEBİLECEK" KÜKÜRT BULDU

Son zamanlarda birçok ülke Ay'ın Güney Kutbuna inmeye çalışıyor. Deneyen ülkeler arasında bunu ilk başaransa Hindistan oldu. Her ne kadar tam Güney Kutbuna inemese de yakın bir bölgeye iniş yaptılar. Başarılı denemenin ardından Hindistan adına Ay'a iniş yapan robot önemli bir bileşen olan Kükürt 'ün varlığını doğruladılar. Rusya Devletiyse 17 Ağustos'ta bir deneme yaptı fakat yaptığı denemede başarısız oldu.

SIRADA ÇİN VE ABD VAR

Daha kapsamlı çalışmalar hazırlayan Çin ve ABD Ay'ın Güney Kutbuna inme yarışında başı çekiyor. ABD Ay için bir gezgin göndermek isterken Çin 2026 Yılında bol teçhizatlı robotlarını gönderecek.