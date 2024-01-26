 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi

1969-1972 yılları arasında ABD 12 Astronotu Ay'a indirdi. Şimdi sırada dünya ülkelerinin hedefinde Güney Kutbu var. Hindistan Ay'a iniş yaparak Kükürt buldu. Çin ve ABD ise Ay'ın Güney Kutbuna inme yarışında önde gidiyor.

Ay\'ın Güney Kutbu\'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi
26.01.2024 - 15:46,  Güncelleme: 15:51
Abone Ol

1969-1972 yılları arasında ABD 12 Astronotu Ay'a indirdi. Fakat bu yolculuk Ay'ın Güney Kutbu'na değildi. Şimdi sırada dünya ülkelerinin hedefinde Güney Kutbu var. Güney Kutbu'na inmenin Marsa bir ulaşım aracı olacağını düşünen bilim insanları, Ay'ın Güney tarafında donmuş su bazlı maddelerin bulunabileceğini iddia etti.

HİNDİSTAN "YAŞAMI OLUMLU ETKİLEYEBİLECEK" KÜKÜRT BULDU

Son zamanlarda birçok ülke Ay'ın Güney Kutbuna inmeye çalışıyor. Deneyen ülkeler arasında bunu ilk başaransa Hindistan oldu. Her ne kadar tam Güney Kutbuna inemese de yakın bir bölgeye iniş yaptılar. Başarılı denemenin ardından Hindistan adına Ay'a iniş yapan robot önemli bir bileşen olan Kükürt 'ün varlığını doğruladılar. Rusya Devletiyse 17 Ağustos'ta bir deneme yaptı fakat yaptığı denemede başarısız oldu.

SIRADA ÇİN VE ABD VAR

Daha kapsamlı çalışmalar hazırlayan Çin ve ABD Ay'ın Güney Kutbuna inme yarışında başı çekiyor. ABD Ay için bir gezgin göndermek isterken Çin 2026 Yılında bol teçhizatlı robotlarını gönderecek.

Nur Banu Bozkuş
Sondakika.com - Teknoloji
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, India, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi - Son Dakika


18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti iddiası
17:49
AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu

Son Dakika
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:25:27. #1.11#
SON DAKİKA: Ay'ın Güney Kutbu'ndaki bilinmez rekabet! Bilim insanları ve uzay ajansları yarışa girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement