Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti - Son Dakika
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Teknoloji

Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

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Eski Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Aziz Yıldırım denizcilik alanında önemli bir başarıya imza attı. Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi'nin Nijerya Donanması için inşa ettiği ikinci OPV-76 açık deniz karakol gemisi de deniz testlerini başarıyla tamamladı. İki gemi de bu yıl tamamlanarak Nijerya'ya gönderilecek.

03.03.2025 08:41
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İş insanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Tersanesi tarafından Nijerya Donanması için inşa edilen ikinci OPV-76 açık deniz karakol gemisi de deniz testlerini başarıyla tamamladı. İki geminin de 2025 yılı içinde tamamlanarak Nijerya'ya teslim edilmesi planlanıyor.

Dearsan Tersanesi, Kasım 2021'de Nijerya Donanması ile imzalanan anlaşmanın ardından iki OPV-76 gemisinin inşasına başlamıştı. İlk geminin başarılı deniz testlerinin ardından, P204 borda numarasını taşıyan ikinci geminin test süreci de başarıyla sonuçlandı.

GÜVERTESİNDE HELİKOPTER TAŞIYABİLİYOR

76.8 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğindeki OPV-76, deniz testlerinde maksimum seyir hızı olan 30 knot'a ulaşarak manevra kabiliyeti ve açık deniz performansıyla beklentileri karşıladı. Ayrıca, güvertesinde orta boy bir helikopter taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

SAVAŞ YÖNETİM SİSTEMİ HAVELSAN TARAFINDAN ÜRETİLDİ

2025 yılı içinde Nijerya'ya teslim edilmesi planlanan her iki OPV-76 gemisinde 43'er personel görev yapacak. Gemiler, Marlin 40 ana batarya topu, Aselsan 30 mm Muhafız Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Topu ve 12.7 mm Stamp RCWS gibi gelişmiş silah sistemleriyle donatılacak. Gemilerin savaş yönetim sistemi ise HAVELSAN tarafından üretilen ADVENT ile sağlanacak.

Dearsan Tersanesi, Nijerya Donanması için sadece OPV-76 gemileriyle sınırlı kalmayarak, ülkenin amiral gemisi konumundaki NNS ARADU (F89) Fırkateyni'nin modernizasyonu ve bir adet 57 metrelik Tuzla sınıfı deniz devriye botunun inşasını da sürdürüyor.

Aziz Yıldırım\'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Denizcilik, Teknoloji, Nijerya, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Aziz Yıldırım'ın Nijerya için ürettiği dev gemi testleri başarıyla geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Engin Kurban:
    Fenerbahçeli olmanın gururu bize yeter başkanımız eski başkanımız futbolcumuz taraftarımız yöneticilerimizin tamamı yerli ve milli darısı yapılara sırtını dayayan kulüplere 62 17 Yanıtla
  • barış özcan:
    Yıllardır Türkiye ve nato için üretim yapıyor zaten, bu sıralar gündeme geldi. Her anlamda güçlü bir karakter, büyük başkan. 56 3 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Nasıl oldu da Erdoğan senin başarına çökmedi hayret 0 1 Yanıtla
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