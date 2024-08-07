Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin

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Katıldığı canlı yayında Türkiye'ye gelebilecek yatırım fırsatlarından bahseden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sözünü, cep telefonundaki sesli asistan "Siri" kesti. Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin." derken Bakan Şimşek gülümseyerek, "Bizim Siri devreye girdi." dedi.

07.08.2024 19:12
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatırken bir anda araya cep telefonundaki sesli asistan "Siri" girdi. Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin." diyerek Şimşek'in sözünü kesti. Gülümseyen Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." dedikten sonra Siri'yi kapatıp konuşmasını sürdürdü.

ŞİMŞEK'İN SÖZÜNÜ "SİRİ" KESTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek Türkiye'deki yatırım fırsatlarından bahsederken ilginç anlar yaşandı.

"BİR HATA OLDU, TEKRAR DENEYİN"

A Haber canlı yayınında Şimşek'in cep telefonundaki sesli asistan "Siri" bir anda devreye girdi. Siri İngilizce olarak, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin. dedi. Şaşıran Bakan Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." diyerek gülümsedi. Siri'yi kapatan Şimşek sözlerine kaldığı yerden devam etti.

Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin

Mehmet Şimşek, Türkiye, Maliye, 3.Sayfa, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken 'Siri' sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Selman Caba: siride biliyor ülkeye yatırım falan gelmeyeceğini 136 14 Yanıtla
  • Özcan Kuvan: Siri bile inanmıyor :)))) 125 12 Yanıtla
  • murat salih başçı: keşke ekonomiyi de Siri yönetse. hatta ekonominin başında kimse olmazsa yine bu kadar kötü olmaz.. 90 9 Yanıtla
  • mustafa sagdic: hedef 2071 deyin rahatlayin iste 80 7 Yanıtla
  • Kerim Gürel: Yapay zeka bile dogru soyledi 69 8 Yanıtla
  • Ramazan Ertaş: ekonomi iyi mi siri. Şükür et şükür . 58 9 Yanıtla
  • Murat Avci: ???????? her ne kadar gizlemeye çalışsanızda olmuyor ülkeyi mahvettiniz sayın bakan hele sen kilitledin 6 ay 8 ay 9 ay derken bu sefer 2025 atın aldatmayın halkı Siri bile dediğini anlamıyor üretim durmak üzere imalat bitecek bakalım o zaman ne yapacağız 57 6 Yanıtla
  • Ercan Karatas: Adam resmen dalga geçiyor 28 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Ne yatırım mış acaba çok duyduk da onda 27 4 Yanıtla
  • BM - İsmail YILMAZ: Napalım 5 15 Yanıtla

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