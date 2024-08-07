Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatırken bir anda araya cep telefonundaki sesli asistan "Siri" girdi. Siri, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin." diyerek Şimşek'in sözünü kesti. Gülümseyen Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." dedikten sonra Siri'yi kapatıp konuşmasını sürdürdü.

ŞİMŞEK'İN SÖZÜNÜ "SİRİ" KESTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek Türkiye'deki yatırım fırsatlarından bahsederken ilginç anlar yaşandı.

"BİR HATA OLDU, TEKRAR DENEYİN"

A Haber canlı yayınında Şimşek'in cep telefonundaki sesli asistan "Siri" bir anda devreye girdi. Siri İngilizce olarak, "Bir hata oldu, lütfen tekrar deneyin. dedi. Şaşıran Bakan Şimşek, "Bizim Siri devreye girdi." diyerek gülümsedi. Siri'yi kapatan Şimşek sözlerine kaldığı yerden devam etti.