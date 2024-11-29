Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 yaş altının sosyal medya hesabı açmaması gerektiğini söyledi.

29.11.2024 21:41  Güncelleme: 21:48
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuk olduğu bir canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

16 yaş altının disipline edilmesinin şart olduğunu dile getiren Uraloğlu, bu yaş grubunun sosyal medya açamaması gerektiğini söyledi.

"16 YAŞIN ALTI SOSYAL MEDYA HESABI AÇAMAMALI"

Bakan Uraloğlu, "Bazı filmlerde yazıyor, google'dan aradığınızda karşınızda +18 yaşı soruyor. Oraya sadece oyun oynama, arkadaşları ile sohbet etme saikiyle giren 16 yaşından küçük olduğunu düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, teşvik ediyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeye gelmiş olan insanlarımızın kendi tercihidir diye bırakabiliriz. Ama 16 yaşın altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açamamalı diye bireysel düşüncem var. Birkçok bakanlıkla, kurumla istişare ediyoruz bu konuyu." ifadelerini kullandı

Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı

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Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı sosyal medya hesabı açamamalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • İlhan İnan:
    kesinlikle doğru, hatta herkes kimlik numarası ile kayıt yapmalı... 20 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Gündemi değiştirme çabaları yine 7 10 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Brokoli pazarda kg 120 TL olmuş pazarda alamadım. 9 8 Yanıtla
  • oktay sayar:
    10 yaşındaki herkesin ,sosyal medyası var , Z kuşağı çok sosyal ,anne babasıyla konuşmuyor :) 8 1 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    Bakanım siz bunu yapın yarın sözde özgürlükçüler yaygara koparır VPN kullanımını küçük çocuklara öğretir 2 5 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    badem bıyık işte normal millet bitik 0 5 Yanıtla
  • Nis Ard:
    doğru ama bunu yasa yapın oldun bitsin 3 0 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bence ülkeyi direk Amerika’ya verin sizde kurtulun bizde kafa çalışmıyor sizin 0 2 Yanıtla
  • sezai duran:
    Vah vah vah 1 0 Yanıtla
  • Murat Tulum:
    Biraz geç kalmadınızmı? iktidara yenimi geldiniz yoksa. 0 0 Yanıtla
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