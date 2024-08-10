Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı

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Bir süredir erişim yasağı bulunan Instagram'la ilgili kriz çözüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır." dedi.

10.08.2024 20:25
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2 Ağustos'ta erişime kapatılan Instagram, saat 21.30 itibarıyla yeniden açıldı.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ KALDIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli getirilen sosyal medya platformu Instagram'la ilgili açıklama yaptı. META yetkililerinin Türkiye'nin şartlarını kabul ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Instagram'a erişim engeli kaldırılmıştır." dedi.

Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı

Uraloğlu bir önceki paylaşımında ise şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram'a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.

"KATALOG SUÇLARLA İLGİLİ TALEPLERİMİZ KARŞILANACAK"

Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik. Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."

Bakan Uraloğlu: Instagram'a erişim engelini saat 21.30 itibarıyla kaldırıyoruz

"SİLİNEN HESAPLAR İLE İLGİLİ ADİL BİR UYGULAMA GÖZETİLECEK"

Öte yandan Bakan Uraloğlu Twitter'da paylaştığı video mesajında ise şu ifadelere yer verdi: "Katalog suçları kapsamında olan içerikler kaldırılacak. Görüşmeler sonunda belli kararları aldık. Yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı müdahale gerçekleştirilecektir. Haklar tam olarak korunacaktır. Silinen hesaplar ile ilgili adil bir uygulama gözetilecektir. Terörle mücadele noktasında PKK/PYD ve FETÖ gibi hesaplar META tarafından kaldırılması için gerekli hassasiyet gösterilecektir. Güvenlik ve kamu düzeni de korunacaktır. Bu çerçevede önemli mesafe katedilmiştir. Yakın zamanda META yetkililerinin Türkiye'ye daha geniş katılım sağlayacaklarını bildirmek isterim. Katalog suçları ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır."

Instagram'a saat 21.30'da yeniden açılıyor

2 AĞUSTOS'TA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirilmişti. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verilmişti.

Instagram saat 21.30\'da yeniden erişime açıldı

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Son Dakika Teknoloji Instagram saat 21.30'da yeniden erişime açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Azad Baran: açılmasın lütfen mümkünse tikyokuda kapatılsın 206 59 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: İnşallah yalan haberdir. İnstagrama ve Tiktok a karşıyız. 1 faydası varsa 9 tanede ZARARI var. Kapatılması tüm Türkiye'nin faydasına olur. 140 44 Yanıtla
  • ferhat eser: kime ne faydası var açılmasın 106 31 Yanıtla
  • mustafa sagdic: isine gelmeyen kullanmasin. ne burda yalandan duyar kasiyorsunuz. en cok da kendileri kullaniyor. 77 30 Yanıtla
  • Çelikk: İşte Bu Çok iyi Değil 77 24 Yanıtla
  • Nusret Özbakan: zaten hiçkullanmıyorum açılmasına da gerek yok 50 23 Yanıtla
  • Bekir Şimşek: Vay Allah razı olsun ya. Hükümetimiz olmasa biz ne yapardık böyle. O değil de ben kullanmıyorum diye açılmasın demek psikolojik bir rahatsızlık arkadaşlar. Tedavi alın 34 25 Yanıtla
  • Şenay null: Böyle iyiydik 42 13 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: hadi bakalım 12 32 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: üzüldüm 27 10 Yanıtla
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