Bakan Uraloğlu\'ndan Instagram\'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Teknoloji

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

"INSTAGRAM KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan bugün BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." dedi.