Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz - Son Dakika
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Teknoloji

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Bakan Uraloğlu\'ndan Instagram\'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Gün içinde BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri arasında kritik bir toplantı yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, ''Bugün bir gelişme olmasını beklemiyoruz. İstediğimiz sonucu almış değiliz.'' ifadelerini kullandı.

05.08.2024 19:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Instagram'ın açılması konusunda yapılan görüşmelerde tam istediğimiz sonucu alamadık." dedi.

Türkiye'de 2 Ağustos sabahı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engelinin ardından Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz

"INSTAGRAM KONUSUNDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

INSTAGRAM YETKİLİLERİYLE KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan bugün BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Instagram yetkilileri görüşme gerçekleştirdi. Görüşme öncesi açıklama yapan Bakan Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." dedi.

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Son Dakika Teknoloji Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Burak Başkan: bir kişinin ağzına bakıyor 80 milyon. kapat derse kapanıyor aç derse açıyor. ha Instagram umrumda değil ister açılsın ister kapansın. sonuç gündem güzel değişiyor. 50 66 Yanıtla
    Süper Çocuk: Eskiden de 1 kişinin ağzına bakıyordu, şimdi mi rahatsız oldunuz? 8 5
  • Gezgin Gezen: Gerek yok yorulmayın, biz hallediyoruz. Sadece sizin taraftakiler paylaşım yapamıyor. Pek güzel ortalık yani. 33 44 Yanıtla
  • vasfi demir: çok ta önemli deği acıklamanızl wpnye devam 24 26 Yanıtla
  • Enver Atabey: bırak kapalı kalsın 31 11 Yanıtla
  • ece handem: İşte bu çok İyi 19 8 Yanıtla
  • Aykut Kalkan: gel kucu kucu. 17 9 Yanıtla
  • Ender seker: Sonucu sandıkta alıcaksınız 7 17 Yanıtla
  • Sami Göksu: çok değerli ülkem sayın bakanım bu hatsizlerden türkiye cumhuriyeti yasalarını gözlerine sokmadan istediğimiz olan bu ülkenin yasalarını tanıması asla dönmemeli hatlerini bilmeleri gerektiği 17 5 Yanıtla
  • fatih mazlum: Tiktok ve facebook da yasaklanmali 15 2 Yanıtla

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