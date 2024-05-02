Neandertal Kadının Yüzü Yeniden Oluşturuldu: Atalarımız Modern İnsanlara Daha Yakın Özellikler Taşıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Neandertal Kadının Yüzü Yeniden Oluşturuldu: Atalarımız Modern İnsanlara Daha Yakın Özellikler Taşıyor

Bilim insanları, 75.000 yıl önce yaşamış bir Neandertal kadının yüzünü yeniden oluşturarak, atalarımızın modern insanlara beklenenden daha yakın özellikler taşıdığını ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi'ndeki arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Shanidar Z adı verilen Neandertal kadının yüzünün yeniden canlandırılmasıyla mümkün oldu. Bu çalışma, neredeyse günümüzde yaşayan herkesin hala Neandertal DNA'sına sahip olduğunu gösteriyor.

02.05.2024 14:27
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Bilim insanları, 75.000 yıl önce yaşamış bir Neandertal kadının yüzünü yeniden oluşturarak, atalarımızın modern insanlara beklenenden daha yakın özellikler taşıdığını ortaya koydu. Bu çalışma, türler arası çiftleşmenin nasıl meydana gelmiş olabileceği hakkında yeni fikirler sunuyor.

Cambridge Üniversitesi'ndeki arkeologlar tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, Shanidar Z adı verilen Neandertal kadının yüzünün, sadece kafatası değil, yüz özelliklerinin de yeniden canlandırılmasıyla mümkün oldu. Dr. Emma Pomeroy, bu yeniden yaratılan yüzün, Neandertallerin yaşarken tahmin edilenden daha az farklı göründüğünü belirtti.

İnsanlarla olan benzerlikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma, neredeyse günümüzde yaşayan herkesin hala Neandertal DNA'sına sahip olduğunu gösteriyor. Neandertaller ve modern insanlar, 700.000 ile 300.000 yıl önce aynı atadan evrimleşerek, yaklaşık 40.000 yıl önce yok olana kadar bir süre yan yana yaşamışlar.

Shanidar Z, 2018 yılında Irak Kürdistanı'ndaki bir mağarada keşfedildi. Bu mağara, 1950'lerde Amerikalı arkeolog Ralph Solecki'nin Neandertal kalıntılarını bulduğu ve alanda ikonik bir yer haline gelen bir sitedir.

Üniversite, Shanidar Z'nin yüzünün BBC tarafından üretilen ve Netflix'te yayınlanan "Neandertallerin Sırları" belgeseli için yeniden oluşturulduğunu belirtti. Ayrıca, bu site modern paleoantropolojinin en önemli çalışmalarından birini temsil ediyor ve Neandertallerin ölülerini gömdüğüne dair yüzyıllık bir tartışmayı çözmüş olabilir.

Shanidar Z'nin kafatası 200 kemik parçasından oluşuyor ve bu parçalar, laboratuvarda dikkatlice yeniden birleştirildi. Yeniden inşa edilen kafatası,paleoarkeologlar Adrie ve Alfons Kennis tarafından kas ve cilt katmanları eklenerek 3D baskı yapıldı ve böylece yüz ortaya çıkarıldı. Shanidar Z'nin cinsiyetini belirlemek için diş minesi proteinleri kullanıldı.

Bilim İnsanı, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Neandertal Kadının Yüzü Yeniden Oluşturuldu: Atalarımız Modern İnsanlara Daha Yakın Özellikler Taşıyor - Son Dakika

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