Bilim insanları, hava ve sıvı okyanuslara sahip olduğu düşünülen yaşanabilir bölgede \'su dünyası\' keşfetti

Teknoloji

Uzayda, bilim insanlarının hava ve sıvı okyanuslara sahip olduğunu düşündüğü 'yaşanabilir bölgede' bir 'su dünyası' keşfedildi. Yaklaşık 50 ışık yılı uzaklıktaki sulu 'süper Dünya' LHS 1140 b, Cetus takımyıldızında bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde bulunuyor. Bu gezegen, yıldızın yaşanabilir bölgesinde, yani sıvı suyun varlığını destekleyebilecek sıcaklıklara sahip bir bölgede yer alıyor.

YAŞAMI DESTEKLEYEBİLECEK KOŞULLAR KEŞFEDİLDİ

Bilim insanları, bu gezegenin Dünya'ya benzer bir atmosfere ve okyanusa sahip olabileceğini belirledi. The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayınlanan bir makalede, LHS 1140 b, yaşamı destekleme koşullarına sahip en umut verici adaylardan biri olarak tanımlandı. Baş yazar Charles Cadieux, "LHS 1140 b, Güneş Sistemi'mizin ötesinde sıvı suyu doğrulamak için en iyi şansımız olabilir," dedi. "Bu, potansiyel olarak yaşanabilir öte gezegenlerin aranmasında büyük bir kilometre taşı olacaktır."

YOĞUN ATMOSFER ANALİZİ

Montréal Üniversitesi'nden araştırmacılar, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu verilerini inceledi. Bu veriler, Spitzer ve Hubble gibi teleskoplardan gelen verilere eklendi. Analizlerinde, LHS 1140'ın mini-Neptün olma olasılığı elendi ve bunun bir süper Dünya olduğuna dair kanıt bulundu. NASA Sagan Fellow Ryan MacDonald, "LHS 1140 b, kalın bir atmosferi destekleyebilecek en iyi küçük ötegezegenlerden biri ve bu dünyada hava olduğuna dair kanıt bulmuş olabiliriz," dedi. Bu bulgular, gezegenin önemli bir atmosferi koruduğunu ve sıvı suya sahip olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca, LHS 1140 b'nin beklenenden daha az yoğun olduğu, bu da kütlesinin büyük bir kısmının su olabileceğini gösteriyor. Bu, LHS 1140 b'nin bir su dünyası olduğunu ve büyük olasılıkla okyanusu kırmızı cüceye doğru yönelmiş bir kar topu gibi göründüğünü gösteriyor. Mevcut modeller, LHS 1140 b'nin yaklaşık 4.000 kilometre çapında bir okyanusa sahip olabileceğini ve yüzey sıcaklığının 20 derece Celsius (68 derece Fahrenheit) kadar ılıman olabileceğini gösteriyor. MacDonald, "JWST ile LHS 1140 b'nin ilk keşfi, atmosferik karakterizasyon için şu anda bilinen en iyi yaşanabilir bölge ötegezegeni olabileceğini ortaya çıkardı," dedi. "Azot açısından zengin atmosferi doğrulamak ve diğer gazları aramak için daha fazla JWST gözlemi yapmamız gerekse de, bu çok umut verici bir başlangıç."