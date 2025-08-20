Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez'den kripto piyasalarına dair önemli açıklamalar - Son Dakika
Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez'den kripto piyasalarına dair önemli açıklamalar

20.08.2025 15:47
Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kripto varlık sahiplik oranının Türkiye'de yüzde 19,3'e yükseldiğini açıklayan Dönmez, NFT'lerin geleceğine güvenmediğini belirterek kripto ekosisteminde yapay zekânın önemine dikkat çekti.

Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, kripto piyasalarındaki son gelişmeleri ve geleceğe dair öngörülerini paylaştı. Türkiye'nin kripto varlık sahiplik oranında dünyada ön sıralarda olduğunu belirten Dönmez, sektörün küresel rekabet gücüne, NFT'lerin geleceğine ve yapay zekânın kripto süreçlerindeki rolüne dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE KRİPTO VARLIK SAHİPLİĞİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Mücahit Dönmez, Türkiye'de kripto varlık sahiplik oranının yüzde 19,3'e ulaştığını açıkladı. Bu oranla Türkiye'nin kripto varlıklar konusunda dünyanın en aktif ülkelerinden biri olduğunu belirten Dönmez, kullanıcıların dijital finansal sistemlere hızlı bir şekilde adapte olduğunu vurguladı.

KRİPTODA ÖZGÜRLÜK VE YASAL ÇERÇEVE NET TANIMLANMALI

Dönmez, kripto dünyasında özgürlüğün net tanımlanması gerektiğini belirterek, düzenlemelerin hem yatırımcıyı koruyacak hem de sektörün gelişimini engellemeyecek şekilde oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bu alandaki adımlarının global arenada daha etkili bir rol üstlenmesini sağlayabileceğini ifade etti.

NFT'LERİN GELECEĞİNE GÜVENMİYOR

NFT'lerin popülerliğine rağmen uzun vadeli bir değer taşımadığını düşünen Dönmez, bu alanda yatırım yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. NFT'lerin beklenen potansiyeli henüz yansıtamadığını belirterek kripto ekosisteminde farklı yatırım alanlarının öne çıkabileceğini ifade etti.

YAPAY ZEKÂ, KRİPTO EKOSİSTEMİNDE YENİ DÖNEMİ BAŞLATIYOR

Mücahit Dönmez, yalnızca Binance değil, pek çok kripto platformunun yapay zekâyı süreçlerinde yoğun şekilde kullandığını açıkladı. Yapay zekânın özellikle risk yönetimi, kullanıcı deneyimi ve güvenlik alanlarında devrim yarattığını belirtti.

