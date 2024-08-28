Bitcoin şirketi Binance, İsrail\'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu

Teknoloji

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen Binance, skandal bir karara imza atarak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin talebi üzerine Filistinlilere ait tüm fonlara el koydu.

RESMİ BEGEYİ PAYLAŞTI

Bitcoin P2P pazar yeri NoOnes'un CEO'su Ray Youssef tarafından paylaşılan resmi belgede, Terörle Mücadele Kanunu'na göre bir kişinin mal varlığına el konulması kararının olduğu görüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri'ne ait belgede "Savunma Bakanı'nın yetkisi doğrultusunda bu kişilerin kripto para cüzdanlarına el konulmuştur. El koyma kararının gerekçesi, söz konusu cüzdanlarda bulunan kripto paraların bir terör örgütü tarafından transfer edilmesi ve terör suçu işlemek için kullanılmasıdır. İddiaların incelenmesi sonucunda, el koyma kararının geçerli olduğu ve mal varlıklarının müsadere edileceği belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BINANCE, İDDİALARI REDDETTİ

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki çeken bu karar sonrası gözlerin çevrildiği Binance ise iddiaları reddederek yasa dışı fonlarla bağlantılı yalnızca az sayıda kullanıcı hesabının ticaretten men edileceğini savundu.

BOYKOT BAŞLATILDI

Tüm dünyanın gözü önünde aylardır Gazze'de masum sivilleri katleden İsrail'in yanında duran ve destek veren Binance'ın bu hamlesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada "Binance SOYKIRIM'ın yanında duruyor" anlamına gelen "Binance stands with GENOCIDE!" başlığıyla boykot etiketi açıldı.