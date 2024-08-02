İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli - Son Dakika
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Teknoloji

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas lideri Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın söz konusu paylaşımları engellediğini ifade etmişti.

02.08.2024 07:14  Güncelleme: 07:43
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından popüler sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Haniye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayımlamış ve Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

BTK'dan Instagram'a erişim engeli! Karar sorgulama sayfasına da yansıdı

SİTE SORGULAMA SAYFASINA DA YANSIDI

İletişim Başkanı Altun'un bu paylaşımının ardından BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BTK'dan Instagram'a erişim engeli! Karar sorgulama sayfasına da yansıdı
İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK\'dan Instagram\'a erişim engeli

Fahrettin Altun, Sosyal Medya, Instagram, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Nesimi Çelik: yerinde bir karar istegramda olsa haddini bilecek 149 59 Yanıtla
  • Yunus KANAT: Tiktok a Erişim Engeli Verilsin 189 4 Yanıtla
    mürsel sarıteke: iyi para geliyor,verilmez 22 11
  • ali cebeci: işlerine gelmiyor tabiki hemen engel 72 117 Yanıtla
    Osman Bayram: İşlerine gelmemekle ne alakası var. Gerçekten artık yettiniz! Engelin konulma amacını okumadan saçma sapan eleştiri yapmayın. 58 25 Selami Karagülle: Sizin olayları algılayamama gibi bir probleminiz mi var 18 3
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Yerinde bi karar okkalı bi ceza yedirmedende açtırmayın 115 31 Yanıtla
  • Recep Özdemir: madem devletimiz böyle uygun gördü bende istigramı kınıyor ve istigram hesabımı kapatıyorum 83 30 Yanıtla
    BM - İsmail YILMAZ: Ahhahaha 18 18
  • Ali Güven: kullanmayın ben kullanmıyorum vede hayatımda çok mutluyum 59 21 Yanıtla
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