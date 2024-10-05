Bursa halkından TikTok değerlendirmesi: Kapatılsın mı, kapatılmasın mı? - Son Dakika
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Teknoloji

Bursa halkından TikTok değerlendirmesi: Kapatılsın mı, kapatılmasın mı?

Bursa halkından TikTok değerlendirmesi: Kapatılsın mı, kapatılmasın mı?

Bursa'da sokak röportajı gerçekleştiren Haberler.com ekibi, TikTok'un kapatılması konusunda halkın görüşlerini aldı. Toplumun bir kısmı platformun zararlarına dikkat çekerken, bazıları da TikTok'un günlük yaşamlarında önemli bir yer tuttuğunu savunuyor. Bir vatandaş, platformun aileleri yok ettiğini ve evlilikleri yıktığını belirtirken, bir diğer kişi ise TikTok'u çok sevdiğini ve kapatılmaması gerektiğini belirtiyor. Toplumu bölen bu konu, uzun süre daha tartışılacak gibi görünüyor.

05.10.2024 18:08
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Sosyal medya platformlarının topluma etkisi her geçen gün tartışma konusu olurken, Bursa halkının bu konudaki düşünceleri farklı görüşlerle dikkat çekti.

KAPATILSIN DİYENLERDEN SERT ELEŞTİRİLER

TikTok'un kapatılması gerektiğini düşünen birçok kişi, platformun topluma zarar verdiği görüşünde birleşti. Bir vatandaş, "TikTok bence aileleri yok ediyor, evlilikleri yıkıyor. Kesinlikle kapatılmalı," diyerek, platformun özellikle aile ilişkileri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını savundu. Bir başka görüşte ise, "İnsanları bu düzene çekmek için her yıl yeni bir platform getiriyorlar, şimdi de TikTok'u koydular," ifadeleriyle eleştirilerini dile getirdi.

Bursa halkından TikTok değerlendirmesi: Kapatılsın mı, kapatılmasın mı?

TİKTOK'U SEVENLER DE VAR

Öte yandan, TikTok'un kapatılmaması gerektiğini düşünenler de var. Bir kişi, platformu çok sevdiğini belirterek, "TikTok kapatılmamalı, çok güzel bir uygulama. Ben TikTok'u seviyorum," dedi. Platformun eğlence ve sosyal medya etkileşimlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirten kullanıcılar, kapatılmasının gereksiz olduğunu düşünüyor.

TOPLUMU BÖLEN BİR SORUN: TİKTOK KAPATILMALI MI?

TikTok'un kapatılıp kapatılmaması konusunda Bursa halkının fikirleri oldukça farklı. Kimi insanlar platformun zararlarından söz ederken, kimileri de bu sosyal medya uygulamasının günlük yaşamlarında önemli bir yer tuttuğunu savunuyor. Toplum üzerinde yarattığı etkiler uzun süre daha tartışılacak gibi görünüyor.

Sosyal Medya, Teknoloji, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Bursa halkından TikTok değerlendirmesi: Kapatılsın mı, kapatılmasın mı? - Son Dakika

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