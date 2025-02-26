Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor

Teknoloji

4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler de yer aldı. Bu yükümlülükler kapsamında suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

ABONELİKLER İÇİN YENİ SIKI KURALLAR GELİYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

HAT SAYISI SINIRLANDIRILIYOR

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.