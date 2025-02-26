Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor

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4'üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bilişim suçlarıyla mücadele için bir dize kural değişikliğine gidildi. Bunlardan biri de cep telefonu mobil hat kullanımının kısıtlaması oldu. Buna göre artık Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek.

26.02.2025 15:29
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4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler de yer aldı. Bu yükümlülükler kapsamında suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

ABONELİKLER İÇİN YENİ SIKI KURALLAR GELİYOR

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile yapılacak yeni düzenlemelerle, suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak. Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

HAT SAYISI SINIRLANDIRILIYOR

Vatandaşların en fazla üç, yabancıların ise en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor

Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Yargı, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aydin Yildiz:
    Mahalle arası telefoncularda satışa hazır açık kimin üzerine belli olmayan hatlara bir el atılsın. 28 1 Yanıtla
  • k K:
    Bu saçma sapan kanunları yapmak için zaman harcama patron. Niye biliyor musunuz? Sim kart olmadan da normal wi-fi üzerinde Herkes istediği kişiyi arayabilir suç işleyebilir. Kim olduğu belli olmaz. 5 0 Yanıtla
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