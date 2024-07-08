Dünyada ilk! Çin\'de duyguları ifade edebilen robot görücüye çıktı

Teknoloji

Çin'de, "Guanghua No 1" adlı bir robot, çeşitli yüz ifadeleri sergileyerek etkileyici bir gösteri sundu. Robot, 2024 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda tanıtıldı.

İNSAN GİBİ DUYGULARINI İFADE EDEBİLİYOR

Şanghay'daki Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen robot, yaklaşık 165 cm boyunda ve 62 kg ağırlığında. Bu insansı robot, 45 akıllı ekleme sahip olup "hiyerarşik üretici bedenlenmiş beyin modeli" ile donatılmış durumda. Bu sayede robot, ellerini düzgün bir şekilde hareket ettirebilir ve dik bir duruşla yürüyebilir. Yüz ekranında mutluluk, öfke, üzüntü ve sevinç gibi dört duyguyu ifade edebiliyor.

YAŞLANAN NÜFUSUN TALEPLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN ÜRETİLDİ

Robot, Çin'in yaşlanan nüfusunun artan taleplerini karşılamak için geliştirildi. Fudan Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Akademisi Dekan Yardımcısı Gan Zhongxue, "Pazar araştırmamız, insansı robot uygulamaları için en acil alanların yaşlı bakımı ve sağlık hizmetleri olduğunu gösterdi" dedi. Amaçlarının yaşlılara kişiselleştirilmiş ve empatik bakım sağlayabilen bir "sağlık yol arkadaşı" yaratmak olduğunu belirtti.

Guanghua No 1, WAIC'te sergilenen 18 insansı robottan biri olup, Fudan Üniversitesi tarafından geliştirilen tek insansı robot. Robotun duygusal zekâsı, beynin motivasyon ve dopamin ödül mekanizmasından ilham alıyor ve insan benzeri algılar ve davranışlar üreten çok seviyeli koordineli teşvik algoritmaları kullanıyor.

YATALAK VE YAŞLILARA YARDIM EDECEK

Son iki yıldır geliştirilmekte olan robot, mekanik, biyoloji, mühendislik, bilgisayar bilimi ve büyük veri alanlarında uzman bir ekip tarafından tasarlandı. 2024 yılı sonuna kadar bir deneme sürümü çıkarmayı planlıyorlar ve Jiangsu ve Zhejiang gibi eyaletlerde kapsamlı testler yapıyorlar. Bu testler, yaşlılara yataktan kalkmalarında veya tuvalete gitmelerinde yardım etme gibi görevleri içeriyor.