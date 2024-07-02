Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi

Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi

Çinli araştırmacılar, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi. Bu yapay beyin sayesinde robot, kollarını kullanmayı, engellerden kaçmayı ve nesneleri kavramayı öğrenebiliyor. Yapay beyin, bir beyin-bilgisayar arayüzü ile dış dünya ile iletişim kurabiliyor. Araştırmacılar, bu gelişmekte olan beyin teknolojisinin, hibrit zekanın ilerlemesine büyük katkı sağlayacağını belirtiyor.

02.07.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırmacılar, bu yapay beyin sayesinde robotun kollarını kullanmayı, engellerden kaçmayı ve nesneleri kavramayı öğrenebildiğini belirtiyor. Tianjin Üniversitesi ve Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekip, laboratuvar ortamında oluşturdukları bu yapay beyini dış dünyayla iletişim kurabilmesi için bir beyin-bilgisayar arayüzü ile entegre etti.

Haihe Beyin- Bilgisayar Etkileşimi ve İnsan-Bilgisayar Entegrasyonu Laboratuvarı'nda yönetici olan Ming Dong, "Bir çip üzerindeki beyin-bilgisayar arayüzü, kodlama, kod çözme ve uyarım-geri bildirim yoluyla dış dünyayla bilgi alışverişi yapabilen bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, insan beynine benzer ihtiyaçlar olan sıvı, besin, sıcaklık kontrolü ve koruyucu kılıf gibi unsurlarla birlikte insan beyni organoidleri gibi yapılan yapay bir 'beyin' kullanıyor" dedi.

Araştırmacılar, bu gelişmekte olan beyin teknolojisinin, hibrit zekanın ilerlemesine büyük katkı sağlayarak "devrim niteliğinde bir etki" yaratacağını öne sürdü.

Bu ileri teknoloji adımı, Japonya'daki bilim insanlarının geçtiğimiz günlerde insan benzeri bir robotun yüzüne canlı insan derisi yerleştirdiklerini açıklamalarından kısa bir süre sonra geldi. Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip, tasarladıkları deri dokusunu robotun yüz yapısına uydurarak gülümsemesini sağlamıştı.

Araştırmacılar, bu canlı derinin sadece insan benzeri duygular sergilemekle kalmayıp aynı zamanda gelişmiş algılama yetenekleri ve yaralandığında kendi kendini iyileştirme yeteneği sağlayabileceğini belirtti.

Bilgisayar, Dünya, Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Gursel kalen: O da bir şey mi? Bizimkiler ülkeyi mülteci çöplüğüne çevirdiler. Biz mülteci durumuna düştük 0 0 Yanıtla

19:04 Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları
18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular vardı Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi Masada önemli konular vardı! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı sona erdi
16:32 Alman Deutsche Bank’tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi Alman Deutsche Bank'tan Türk lirasına yatırım tavsiyesi: En iyi performans gösteren küresel para birimi
18:57 Maça saatler kala satır satır yazdılar Avusturya’nın Milli Takım’a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı Maça saatler kala satır satır yazdılar! Avusturya'nın Milli Takım'a karşı hazırladığı plan ortaya çıktı
18:47 Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti Eski AK Partili belediye başkanı Ahmet Naci Aytemiz silahlı çatışmada hayatını kaybetti
18:08 Erdoğan ve Putin’den Astana’da kritik Suriye görüşmesi Erdoğan ve Putin'den Astana'da kritik Suriye görüşmesi
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 20:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement