Çinliler bu kez de Bayraktar TB2\'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

Teknoloji

Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti

Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve Türk savunma sanayiindeki atılımı gözler önüne seren Bayraktar TB2 savaş meydanlarında fırtına gibi eserken dünyanın yakından takip ettiği fuarda dikkat çeken bir olay yaşandı.

KENDİNİ BİRÇOK ALANDA İSPATLADI

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından Karabağ Savaşı'na, Libya'dan Etiyopya, Fas, Tunus, Nijer, Togo gibi Afrika ülkelerinin teröre karşı kullanımında kendini birçok alanda ispatlayan Baykar'ın en özel aracı olan Bayraktar TB2, dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin'in de ilgisini çekti.

ÇAKMA TB2'Yİ FUARDA SERGİLEDİLER

TB2'yi kopyalayan Çinli bir firma, neredeyse birebir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı.'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.