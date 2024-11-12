Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

Geniş Video İzle

Dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin yine boş durmadı. Savaş meydanlarında fırtına gibi esen Bayraktar TB2'yi kopyalayan Çinli bir firma, neredeyse bire bir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı. 'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

12.11.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ve Türk savunma sanayiindeki atılımı gözler önüne seren Bayraktar TB2 savaş meydanlarında fırtına gibi eserken dünyanın yakından takip ettiği fuarda dikkat çeken bir olay yaşandı.

KENDİNİ BİRÇOK ALANDA İSPATLADI

Mehmetçik'in sınır ötesi operasyonlarından Karabağ Savaşı'na, Libya'dan Etiyopya, Fas, Tunus, Nijer, Togo gibi Afrika ülkelerinin teröre karşı kullanımında kendini birçok alanda ispatlayan Baykar'ın en özel aracı olan Bayraktar TB2, dünya markalarını kopyalamasıyla bilinen Çin'in de ilgisini çekti.

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

ÇAKMA TB2'Yİ FUARDA SERGİLEDİLER

TB2'yi kopyalayan Çinli bir firma, neredeyse birebir TB2'ye benzeyen XY-I İHA'sını görücüye çıkardı.'Çakma' TB2 olan Çinli XY-I İHA, Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi.

Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
Çinliler bu kez de Bayraktar TB2\'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı

Teknoloji, Havacılık, Fırtına, Fırtına, Savunma, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Galatasaray 1905:
    sen yapınca iyi cin yapınca mı çakma oluyor kıskanmayın onların da emektir 15 42 Yanıtla
  • Nicola:
    Çakmada Türkiyenin üstüne yok geçin bunları,ülke olarak hiçbirşey üretmiyoruz 7 15 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Adamlar bizden hızlı yaptılar. 6 5 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Çin malı değil mi ne işe yarayacak 4 1 Yanıtla
  • İbrahim null:
    bunların her şeyi çakma zaten 3 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
17:39 Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya Süper Lig takımı, 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya
17:31 İBB Meclisi’nde çıkan kavgada yumruklar konuştu İBB Meclisi'nde çıkan kavgada yumruklar konuştu
17:20 Galatasaray’ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı Galatasaray'ın gizli Jose Mourinho planı böyle ortaya çıktı
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:07 Ali Mahir Başarır: İmamoğlu’ndan vazgeçmeyiz Ali Mahir Başarır: İmamoğlu'ndan vazgeçmeyiz
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:57 Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı’ya 41 milyon lira ödemiş Mansur Yavaş, karşılıklı Ankara havası oynadığı Tan Taşçı'ya 41 milyon lira ödemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 12:03:28. #1.13#
SON DAKİKA: Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.