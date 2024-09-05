CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!

Teknoloji

404 Media, Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerle ortaklık kuran dijital pazarlama devi Cox Media Group'a (CMG) ait olduğu iddia edilen raporları ortaya çıkardı.

Cox Media Group'a ait raporlar, kullanıcıların telefonlarının dinlendiği şüphelerini doğruladı. Dijital pazarlama devinin akıllı cihazların dinleme teknolojisiyle reklam hedeflemeyi geliştirdiği iddia edildi. 404 Media'nın Google, Facebook, Microsoft ve Amazon gibi şirketlerle ortaklık kurduğunu öne sürmesi üzerine Google, CMG ile bağlarını kopardığı belirtildi.

GERÇEK ZAMANLI "NİYET VERİLERİ" ARAŞTIRILIYOR

Facebook ve Google'ın da aralarında bulunduğu bir pazarlama şirketi olan Cox, kullanıcıların akıllı telefon mikrofonlarını dinlediğini ve elde ettiği bilgilere göre reklamlar yerleştirdiğini özel olarak itiraf etti .

Rapora göre , televizyon ve radyo haber holdingi Cox Media Group, yatırımcılara sunduğu bir sunumda, "Aktif Dinleme" yazılımının, "konuşmalarımızı dinleyerek gerçek zamanlı niyet verilerini yakalamak için" yapay zeka kullandığını kabul etti.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR YAZILIM KULLANILIYOR

Şirket tanıtım metninde, "Reklam verenler bu ses verilerini davranışsal verilerle birleştirerek pazardaki tüketicileri hedefleyebilir" ifadeleri yer aldı. Bir medya holdinginin, hedefli reklamlar yerleştirmek amacıyla akıllı telefon mikrofonlarını dinlemek için yapay zeka destekli bir yazılım kullandığı bildirildi.

CMG, destede tüketicilerin "konuşmalarına ve çevrimiçi davranışlarına dayalı bir veri izi bıraktığını" ve yapay zeka destekli yazılımın söz konusu "davranışsal ve ses verilerini 470'den fazla kaynaktan" toplayıp analiz ettiğini belirtti. Slaytta Facebook, Google ve Amazon'un CMG'nin müşterisi olduğu iddiaları yer alıyor.

İHLAL OLUP OLMADIĞINI BELİRLEMEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

404 Media tarafından Google'ın bu rapor yayınlandıktan bir süre sonra CMG ile bağlarını kopardığı belirtildi.

New York Post Gazetesi'nin haberinde Google sözcüsünün: "Tüm reklam verenler, geçerli tüm yasa ve düzenlemelere ve Google Ads politikalarımıza uymak zorundadır. Bu politikaları ihlal eden reklamları veya reklam verenleri tespit ettiğimizde uygun işlemi yapacağız." dedi. Facebook ve Instagram'ın ana şirketi, CMG'nin hizmet şartlarını ihlal edip etmediğini görmek için inceleme başlattığını itiraf ederek "Meta reklam için telefonunuzun mikrofonunu kullanmıyor ve biz bunu yıllardır kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerine yer verildi.

RAPORDA AKTİF DİNLEME ÖZELLİĞİ YER ALIYOR

Amazon'un bir sözcüsü tarafından reklam kolunun bu programda CMG ile hiçbir zaman çalışmadığını ve böyle bir planın bile olmadığı aktarıldı.Şirket, kurallarını ihlal eden herhangi bir ortağa karşı işlem yapılacağını duyurdu. Raporda CMG'nin "Aktif Dinleme" özelliğinin varlığı ortaya konuldu.

Şirket , Kasım 2023'te silinen bir Cox blog yazısında "Ne düşündüğünüzü biliyoruz. Bu yasal mı?" diye yazdı .

"TELEFONLARIN VE CİHAZLARIN SİZİ DİNLEMESİ YASALDIR"

Cevap şu şekilde geldi: "Telefonların ve cihazların sizi dinlemesi yasaldır. Yeni bir uygulama indirme veya güncelleme, tüketicilere küçük puntolarla yazılmış bir yerde çok sayfalı bir kullanım şartları sözleşmesi gönderdiğinde, Aktif Dinleme genellikle dahil edilir."

Post Gazetesi, Amazon ve Cox'tan bir açıklama bekliyor.