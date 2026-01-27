ÇOCUĞUNUZUN ELİNDEN TELEFONU ALMAYIN!" DİJİTAL UZMANINDAN EZBER BOZAN UYARI - Son Dakika
ÇOCUĞUNUZUN ELİNDEN TELEFONU ALMAYIN!" DİJİTAL UZMANINDAN EZBER BOZAN UYARI

27.01.2026 12:12
Ebeveynlerin korkulu rüyası "ekran süresi" tartışmasına uzmanından şaşırtıcı bir yorum geldi. Dijital Pazarlama Uzmanı Damla Erayhan Evşen; "Yasaklamak çocuğu dijital obeziteye iter. Telefonu elinden almayın, o telefonla ne yapacağını öğretin" diyerek ailelere ve gençlere ekranlardan çağrıda bulundu.

Akıllı telefonlar ve tabletler evlerin savaş alanına dönüştü. Ebeveynler "bırak artık şunu" diyerek yasaklamaya çalışırken, gençler ekranlara daha çok gömülüyor. Ancak uzmanlara göre bu savaşın kazananı yok. Dijital dünyanın şifrelerini anlatan Damla Erayhan Evşen, Perşembe akşamları yayınlanan "Dijital Pusula" programıyla, yıllardır süregelen "ekran yasağı" ezberini bozuyor.

"Ekran Süresi Değil, Ekran Kalitesi Önemli" Damla Erayhan Evşen, dijital dünyayı çocukların elinden almanın onları geleceğin dünyasında "savunmasız" bıraktığını savunuyor. Evşen'e göre asıl sorun çocuğun ekrana "ne kadar" baktığı değil, o ekranda "ne yaptığı".

Evşen, yeni programındaki yaklaşımını şöyle özetliyor: "Bugün o telefonu çocuğun elinden zorla alırsanız, sadece kavga edersiniz. Ama ona o telefonda sadece video izlemeyi değil, video kurgulamayı öğretirseniz; onu bir 'tüketici' olmaktan çıkarıp 'üretici' yaparsınız. Biz diyoruz ki; çocuğunuz dijital dünyada vakit öldürmesin, geleceğini inşa etsin. Yasaklamak çözüm değil, doğru yönlendirmek şart."

Zombi Gibi Bakmak mı, Kaptan Gibi Yönetmek mi? 8-10 dakikalık dinamik formatıyla gençlerin ve ailelerin dikkatini çeken Dijital Pusula'da;

Dijital Obezite: Bilinçsiz tüketimin zihne verdiği zararlar,

Üretim Odaklı Kullanım: Oyun oynamak yerine oyunun mantığını kavramak,

Dikkat Hırsızları: Uygulamaların sizi ekranda tutmak için kullandığı psikolojik hileler gibi konular, gerçek hayattan örneklerle masaya yatırılıyor.

Damla Erayhan Evşen ile Dijital Pusula, her Perşembe saat 19.30'da ekranlarda.

