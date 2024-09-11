''Cumhurbaşkanlığında kuzenim var'' diyen veli, öğretmeni sürdürdü! Diğer veliler, adalet arıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

''Cumhurbaşkanlığında kuzenim var'' diyen veli, öğretmeni sürdürdü! Diğer veliler, adalet arıyor!

Geniş Video İzle

Ankara'da bir grup veli, haksız yere sürgün edilen öğretmenleri için bir araya geldi. Veliler, öğretmenlerinin başka bir veli tarafından "Cumhurbaşkanlığında kuzenim var" diyerek tehdit edildiği ve bunun üzerine başka bir okula sürgün edildiğini iddia etti. Tepkili veliler, bu durumun eğitim mevzuatına aykırı olduğunu ileri sürerek adalet arayışına girdi.

11.09.2024 17:11  Güncelleme: 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Canan Özbağı İlkokulu'nda öğretmenlerinin haksız yere sürgün edildiğini söyleyen veliler, basın toplantısı düzenledi. 2. Sınıf öğrencilerinin velileri, öğretmenin haksız yere sınıfından ve okulundan gönderildiğini belirtirken öğretmenin, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tanıdıkları olduğu söylenen bir veli tarafından sürüldüğünü iddia ettiler.

ALENEN TEHDİT SAVURUP HAKARET ETMİŞ

Ankara Çankaya Canan Özbağı İlkokulu 2/D sınıfı öğrencilerinin velileri, konuyla ilgili açıklama yaptı. Diğer veliler adına konuşan bir kişi: "Bizler 2/D sınıfı öğrencileri velileriyiz. Eski Sınıf öğretmenimiz (görevlendirme) Funda Şimşek gerek diğer veliler gerekse okulda saygı gören, herkesin taktirini kazanan bir öğretmendir. Fakat sınıfımızda bulunan iki veli, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı sonunda öğretmene baskı, mobbing, yol kesme, hakaret etme vb. saygısızca tavırlarda bulunmuş olup bu iki veli diğer velileri organize etmeye çalışmış, fakat olumlu cevap alamamıştır. Bunların üzerine okul önünde, birebirde veya toplum içerisinde Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tanıdıkları olduğunu iddia ederek öğretmeni,gerekirsemüdüryardımcısınıvemüdürügörevdenaldıracakları tehditlerinde bulunmuşlardır." ifadelerini kullandı.

"EĞİTİM MEVZUATINA AYKIRI BİR DURUM"

Medya Ankara'ya konuşan veliler, "Bu süreçte ben ve benim gibi düşünen veliler, öğretmenimiz Funda Şimşek'in görevlendirilmesinin devam etmesi için Okul Müdürlüğü'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe ile talepte bulunduk ve talebimiz uygun görülerek öğretmenimizin görevlendirilmesi okulumuza yapılmıştır. Fakat okulun ilk günü olduğunda öğretmenimiz başka okula görevlendirilmiştir. Bu görevlendirme apar topar ve usulsüz yapılmıştır. Hatta öyle ki Çankaya ilçe milli eğitim müdürlüğü internet sitesindeki eski görevlendirme duyurusunu kaldırılmıştır. Kaldı bu işlem usulsüzdür. Yapılan bu uygulama milli eğitim mevzuatına aykırıdır, bir öğretmenin görev yeri tek tuşla, kendisinin bilgisi olmadan değiştirilmesi ne yasaya ne mevzuata ne de vicdana sığar. Ayrıca bu cezalandırma herhangi bir araştırma ve soruşturma olmadan yapılmıştır. Biz veliler olarak gittiğimiz her kurumdan aldığımız cevaplarla bu işlerin hepsinin birilerinin aracılığıyla yapıldığı kanısına vardık ki nitekim yanılmadığımız bir olayla karşılaştık. Öğretmenden şikâyetçi olan velilerden birisi, Cumhurbaşkanlığında bulunan kuzeni aracılığıyla öğretmeni aldırdığını, bu şekilde gerekirse okul müdürünü dahi aldıracağını, okulu bile kapattıracağını, hakkımızı aramamamız gerektiğini belirtmiş ve ne yaparsak yapalım öğretmenin bu sınıfa verilmeyeceğini itiraf etmiş ve bazı velilerimize yine aynı tanıdığı aracılığıyla zarar vereceğitehditlindebulunmuştur.Hattaarkasındakigüçleileöğretmenin öğretmenliğini bitireceğini iddia ederek bizlere güç gösterisinde bulunmuştur. Bu söylemleri olayların ilk başından basit bir tanıdık gibi düşünmüştük ama bu itiraf ve gelinen sonuç bir kuzenin her şeyi hallettiğinin göstergesidir." diye konuştu.

"SESİMİZİ CUMHURBAŞKANIMIZ VE BÜTÜN YETKİLİLERE DUYURMAK İSTİYORUZ"

Veliler sözlerini şöyle noktaladı: " Bizler tüm bu sebepler ve olaylar neticesinde çocuklarımızın ve öğretmenimizin hakkını savunmak için konu ile alakalı tüm kurumlara başvuru yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Şimdi merak ediyoruz, bu kuzen gerçek midir? Bu öğretmen ne gerekçeyle bu okuldan alınmıştır? Okulda daha düşük puanlı olan başka görevlendirme öğretmene neden sınıf verilmiştir? Yargılamadan bir öğretmen neden cezalandırılmıştır? Yazı yazdığımız kurumlar bize neden cevap vermemektedir? Bizim suçumuz Külliye de çalışan bir kuzenimizin olmaması mı? Sonuç olarak "Vicdanı hür nesillerin yetiştirilmesine" iki tane velinin kaprisi engel olmaktadır. Hatta o velilerin tabiriyle "yukarıdan birilerini araya sokularak" diğer çocukların haklarına girilmekte ve temiz saf sevgileriyle bağlı oldukları mesleğini hakkıyla yapan bir öğretmenin hakkı yenilmektedir. Sesimizi başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün devlet yetkililerine duyurmak istiyoruz. Onlardan yardım ve adalet anlayışı içerisinde sonuç bekliyoruz."

\'\'Cumhurbaşkanlığında kuzenim var\'\' diyen veli, öğretmeni sürdürdü! Diğer veliler, adalet arıyor!

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ''Cumhurbaşkanlığında kuzenim var'' diyen veli, öğretmeni sürdürdü! Diğer veliler, adalet arıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • abdurrahman yilmazturk: Cumhuru reisimizin kararını sorgulamak kimin haddine! 14 60 Yanıtla
  • Nuri Varol: adaletmi var bu ulkede adalet birgün herkese lazım olacak. 30 4 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Bilmiyor musunuz ülkedeki hak ve adalet saray ve vatandaş olmak üzere iki kısma ayrılıyor.o ögretmenimiz saray adaletine denk gelmiş 24 4 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan: Allah kararını vermiş tayin allahtan gelmiş boyun eğeceksiniz nokta. 5 20 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Bu ülkede adalet sokak adından ibaret 13 2 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Halen bu ülkede adalet arayanlar var tövbe tövbeee 11 1 Yanıtla
  • Sabri İnce: Yüksek mevkilerde adamı olanın hedefi de yüksek olur . Yüksek den düşürse ayva yı yer. 5 4 Yanıtla
  • Süreyya Ağıl: Bana bir harf öğreten’in 40 yıl kölesi olurum dan geldiğimiz noktaya bakın yazık çok yazık 7 0 Yanıtla
  • İshak Klein: Ah ülkem vah ülkem!.. :( ne diyeyim başka 5 1 Yanıtla
  • Erkan Toptaş: İşte yeni Türkiye 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

17:56 Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba’nın otopsi raporu çıktı Cenazesi çelik tabutla gelecek Ölümü şüpheli bulunan Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla gelecek
17:16 Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende
16:25 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü
15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
09:18 Bakışlarıyla adamı dövdü resmen Galatasaray forması Edin Dzeko’yu delirtti Bakışlarıyla adamı dövdü resmen! Galatasaray forması Edin Dzeko'yu delirtti
08:50 İstanbul’da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Afrika uyruklu kişi karantinaya alındı
08:42 Fotoğrafları servis edilmişti Alaattin Çakıcı’dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi Fotoğrafları servis edilmişti! Alaattin Çakıcı'dan öldürülen iş insanıyla ilgili açıklama geldi
08:41 Seyran’a yeni kayınvalide geliyor Derya Alabora, Yalı Çapkını’na dahil oldu Seyran'a yeni kayınvalide geliyor! Derya Alabora, Yalı Çapkını'na dahil oldu
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
07:51 Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum Anne olmaya hazırlanan Pınar Deniz ilk kez konuştu: Evleniyoruz, çok mutluyum
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 18:38:41. #1.12#
SON DAKİKA: ''Cumhurbaşkanlığında kuzenim var'' diyen veli, öğretmeni sürdürdü! Diğer veliler, adalet arıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement