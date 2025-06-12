Demet Zübeyiroğlu: "Fintech Week'te Nitelikli Katılım ve Etkileşim Ön Plandaydı" - Son Dakika
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Teknoloji

Demet Zübeyiroğlu: "Fintech Week'te Nitelikli Katılım ve Etkileşim Ön Plandaydı"

Demet Zübeyiroğlu: "Fintech Week\'te Nitelikli Katılım ve Etkileşim Ön Plandaydı"
12.06.2025 19:12
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İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci gününde konuşan Fintech Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, etkinliğin içerik ve katılımcı profili açısından yüksek memnuniyetle karşılandığını belirtti. Regülatörlerin etkin katılımına dikkat çeken Zübeyiroğlu, gelecek yıl uluslararası katılımı artırmayı ve içerikleri daha etkileşimli kılmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025'in ikinci günü Fişekhane'de yoğun katılımla başladı. Yapay zeka ve finansal teknolojiler üzerine zengin içeriklerin yer aldığı etkinlik, 2019'dan bu yana düzenleniyor ve bölgenin en prestijli fintech buluşmalarından biri olarak kabul ediliyor. Altıncı yılında da küresel ve yerel uzmanları bir araya getiren IFW, katılımcı sayısında da rekor kırdı.

Demet Zübeyiroğlu: 'Fintech Week'te Nitelikli Katılım ve Etkileşim Ön Plandaydı'

DEMET ZÜBEYİROĞLU: "FİNANS EKOSİSTEMİNDE KALİTE VE ETKİLEŞİM ÖN PLANDAYDI"

Etkinliğin başarısını değerlendiren Fintech Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, haberler.com'a yaptığı açıklamada geri bildirimlerin son derece olumlu olduğunu belirtti. "Sadece rakamlar değil, katılımcı profilinin kalitesi ve ekosistem içindeki etkileşim çok değerliydi" diyen Zübeyiroğlu, iki günde 3000'den fazla kişinin etkinliğe katıldığını, ancak asıl önem verdikleri şeyin nitelikli buluşmalar olduğunu vurguladı.

Zübeyiroğlu, regülasyon tarafında da önemli gelişmelere dikkat çekerek, bu yıl BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan üst düzey katılım olduğunu ve bu durumun sektör için büyük değer taşıdığını ifade etti.

ULUSLARARASI KATILIM ARTIYOR, 2026 PLANLARI ŞİMDİDEN BAŞLADI

Etkinlik henüz sona ermişken yeni yılın hazırlıklarının başladığını aktaran Zübeyiroğlu, 2026'da IFW'yi daha uluslararası bir zemine taşımayı hedeflediklerini belirtti. Bu yılki %15-20 civarındaki uluslararası katılım oranını %30'lara çıkarmak istediklerini söyledi.

Ayrıca içeriklerin daha etkileşimli hale getirilmesi için teknik düzenlemelere gideceklerini ifade eden Zübeyiroğlu, "Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Uluslararası iş birliklerini artırmak, regülasyon tarafını güçlendirmek ve daha etkileşimli bir ortam yaratmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek IFW'nin geleceğine dair güçlü bir vizyon sundu.

İş Dünyası, Yapay Zeka, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Demet Zübeyiroğlu: 'Fintech Week'te Nitelikli Katılım ve Etkileşim Ön Plandaydı' - Son Dakika

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