Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
13.01.2026 12:08
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yurt dışı kripto borsalarının Türkiye'de yerleşik kişileri hedef alarak reklam, yönlendirme ve kaldıraçlı işlem yaptırmasını açıkça yasaklamasına rağmen, MEXC Global için sosyal medya ve Telegram üzerinden yürütülen bonuslu kampanyalar ve fenomen paylaşımları dikkat çekiyor.

X (Twitter) ve Telegram gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan içeriklerde, bazı kripto içerik üreticilerinin MEXC Global kampanyalarına ilişkin yönlendirme ve duyurular yaptığı görüldü. Paylaşımlarda, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi için skor tahmini yapanlara 25 veya 50 USDT bonus verileceği, katılım için ise MEXC Global'e ait referans linkleri üzerinden kayıt olunması gerektiği belirtildi.

Şevki Kara, Nusret Çakırbeyli, Kripto Capris, Gözde Analiz, Bilgi Kripto, Doğancan Çakırlı, Coindoktorunuz, Cryptoches, Coin Craft, Teknikçi ve Derin Analiz gibi kripto topluluklarında bilinen bazı isimlerin yer aldığı hesaplar ve Telegram gruplarında, MEXC Global'e yönlendiren bağlantıların ve ödüllü kampanya duyurularının paylaşıldığı dikkat çekti. Bu içeriklerde kullanıcıların MEXC'ye kayıt olup KYC doğrulaması yapması ve kendilerine verilen referans linkleriyle işlem gerçekleştirmesi istendi.

BONUS, REFERANS VE SKOR TAHMİNİ: SPK'NIN YASAKLADIĞI MODEL Mİ?

Telegram gruplarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan içeriklerde, MEXC Global'in Türk kullanıcılar için özel bonuslar sunduğu, referans linkleriyle yeni kullanıcı çektiği ve futbol maçları üzerinden skor tahmini gibi etkinliklerle platforma katılımı teşvik ettiği görüldü.

SPK düzenlemelerine göre, bu tür bonuslu yönlendirmeler, referans kampanyaları ve ödüllü etkinlikler, eğer yurt dışı bir platform tarafından Türkiye'deki yatırımcıları hedef alacak şekilde yürütülüyorsa, açıkça yasaklanan faaliyetler arasında yer alıyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

BAHİS BENZERİ ETKİNLİKLER TARTIŞMA YARATTI

Galatasaray–Fenerbahçe gibi yüksek ilgi gören futbol maçları üzerinden skor tahminine dayalı kampanyalar düzenlenmesi de sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı yatırımcılar, bu tür etkinliklerin kripto yatırımından ziyade bahis benzeri bir yapıya dönüştüğü yorumunu yaparken, özellikle bonus vaadiyle kullanıcıların platforma çekilmesinin riskli olabileceğine dikkat çekiyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

YATIRIMCILAR NEDEN ENDİŞELİ?

MEXC Global hakkında daha önce hesap dondurma, ani delist ve destek sorunlarına ilişkin şikâyetler gündeme gelmişti. Şimdi ise bu platformun, SPK tarafından yasaklanmış faaliyet modeliyle Türkiye'de kullanıcı çekmeye devam ettiği iddiaları, yatırımcılar açısından yeni bir risk başlığı oluşturuyor.

Uzmanlara göre, SPK'nın açık yasağına rağmen yurt dışı bir platforma yönlendirilerek işlem yapan yatırımcıların, olası bir mağduriyet durumunda Türkiye'de muhatap bulamama ve hak arayamama riski bulunuyor.

Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir - Son Dakika

