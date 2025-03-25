Derya Gül Ünlü: Manipülatif bir içeriği görmek ve tespit etmek çok zor

AIPA Medya ve İletişim Komisyon Başkanı Doç. Dr. Derya Gül Ünlü ve Komisyon Üyesi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, Kariyer 4.0 programında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yapay zekanın medya ve iletişim alanındaki etkilerini değerlendiren uzmanlar, deepfake teknolojisinden dijital okuryazarlığa kadar birçok önemli konuya değindi. Yapay zekanın önyargılardan bağımsız olmadığına dikkat çeken Ünlü ve Öztürk, bu teknolojinin bilinçli ve kontrollü kullanılması gerektiğini vurguladı.

"DEEPFAKE İLE MANİPÜLASYON TEHLİKESİ"

Doç. Dr. Derya Gül Ünlü ve Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, yapay zekanın medya üzerindeki etkilerini ve deepfake teknolojisinin tehlikelerini değerlendirdi. Ünlü, "Deepfake teknolojisini ilk olarak Obama'nın hakaret içeren videosu ile keşfettik" derken, Öztürk ise "Manipülatif içeriği görmek ve tespit etmek çok zor" diyerek yapay zeka destekli sahte içeriklerin oluşturduğu risklere dikkat çekti.

"DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ ŞART"

Uzmanlar, yapay zekanın sunduğu içeriklerin kullanıcıların verilerine dayandığını vurgulayarak, dijital okuryazarlık eğitiminin önemine değindi. Ünlü, "Yapay zeka bize içerik sunuyor ancak bunu kendi verilerimizi kullanarak yapıyor" derken, Öztürk ise "Dijital okuryazarlık eğitimi ilkokuldan itibaren alınmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKANIN DUYGUSAL ZEKASI YOKTUR"

Yapay zekanın insan iletişimi üzerindeki etkilerini değerlendiren akademisyenler, teknolojinin duyguları aktaramadığını belirtti. Ünlü, "Yapay zeka insana özgü duyguları aktaramaz çünkü iletişim, duygu aktarımıdır" derken, Öztürk ise "Yapay zekanın duygusal zekası yoktur, dijital ortamda verilen komuta göre içerik hazırlar" dedi. Uzmanlar, yapay zeka teknolojilerinin bilinçli ve kontrollü kullanılması gerektiğinin altını çizdi.