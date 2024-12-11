Dev firma Türkiye\'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek

Teknoloji

Türkiye pazarına 2021 yılında giren Comnet, bugün itibariyle ülke genelindeki internet faaliyetlerine son verdi. Fiber internet ve xDSL imkanı sunarak cazip fiyatlarla internete erişim sağlayan şirket binlerce kullanıcıya sahip bulunuyordu. Comnet'in tüm kullanıcıları bugün itibariyle internetsiz kaldı.

TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sektöre getirdiği yenilikçi adımlar ile dikkatleri çeken Comnet, Türkiye'deki ilk ön ödemeli internet hizmetini sunarak önemli bir kullanıcı kitlesi edinmişti. Türkiye pazarından çekilme kararının ardından binlerce kullanıcının gerçekleştirdiği ön ödemeler de iade edilecek.

DİĞER HİZMETLERİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan fiber ve xDSL internet hizmetlerine son veren Comnet'in veri merkezi hizmetleri, homepass ve kurumsal erişim çözümleri gibi diğer hizmetleri kesintisiz olarak sürecek.