Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek - Son Dakika
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Teknoloji

Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek

Dev firma Türkiye\'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek

2021 yılında Türkiye pazarına giren ve fiber internet ile xDSL hizmeti sunan Comnet, bugün itibariyle Türkiye'deki internet faaliyetlerine son verdi. Binlerce kullanıcısı olan şirket, bu durum sonucunda birçok kişiyi internetsiz bıraktı.

11.12.2024 21:03
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Türkiye pazarına 2021 yılında giren Comnet, bugün itibariyle ülke genelindeki internet faaliyetlerine son verdi. Fiber internet ve xDSL imkanı sunarak cazip fiyatlarla internete erişim sağlayan şirket binlerce kullanıcıya sahip bulunuyordu. Comnet'in tüm kullanıcıları bugün itibariyle internetsiz kaldı.

Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek

TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Sektöre getirdiği yenilikçi adımlar ile dikkatleri çeken Comnet, Türkiye'deki ilk ön ödemeli internet hizmetini sunarak önemli bir kullanıcı kitlesi edinmişti. Türkiye pazarından çekilme kararının ardından binlerce kullanıcının gerçekleştirdiği ön ödemeler de iade edilecek.

Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek

DİĞER HİZMETLERİNE DEVAM EDECEK

Öte yandan fiber ve xDSL internet hizmetlerine son veren Comnet'in veri merkezi hizmetleri, homepass ve kurumsal erişim çözümleri gibi diğer hizmetleri kesintisiz olarak sürecek.

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Seçmece null:
    Bugün üstad Kadir MISIROĞLUNUN videolarını bunlar yüzünden izleyemedim.İnternetsiz kaldım.Beni çoğu yanlış düşünceden kurtardı.Elhamdülillah. 22 35 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    demek ki görevleri bitti. 10 3 Yanıtla
  • Kaan Yıldız:
    ben kullanmaya başladım ya ondan çekildiler, girdiğim yeri kurutuyorum mk 9 0 Yanıtla
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