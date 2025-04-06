Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi

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BYD'nin araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", 39 günlük yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaştı. 7 bin araç kapasiteli gemi, 5 Nisan'da Kocaeli Derince'deki Safiport Limanı'na yanaştı.

06.04.2025 09:24  Güncelleme: 09:36
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Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, yeni enerjili araç teknolojileri, batarya üretimi ve çevreci lojistik çözümleriyle küresel çapta önemli bir rol üstleniyor. BYD'nin Türkiye'de satış adetlerinin artışına paralel, BYD'nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi "BYD Changzhou", Türkiye'ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat'ta Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıktı. Yaklaşık 39 günlük bir yolculuğun ardından, 5 Nisan'da Türkiye'ye ulaştı.

GEMİ İLGİ ODAĞI OLDU

Kocaeli Derince'deki Safiport Limanı'na yanaşan 7 bin araç kapasiteli dev BYD Changzhou gemisinin, Türkiye'ye gelişi büyük ilgi uyandırdı. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü'nden geçişi esnasında görüntülenen BYD Changzhou, Safiport Limanı'na ulaştı.

Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi

7 BİN ARAÇ TAŞIYOR

199,9 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahip olan BYD Changzhou, 69.250 GT (brüt tonaj) ve 21.400 NT (net tonaj) kapasitesiyle geniş ölçekli sevkiyatları verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. 7 bin araç taşıma kapasitesi sayesinde BYD Changzhou, markanın araçlarını uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor. Sürdürülebilir taşımacılığı ön planda tutan gemi, çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanarak karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor.

Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi
Dev gemi Türkiye\'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Kocaeli, Türkiye, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dev gemi Türkiye'ye ulaştı! 39 günde geldi, binlerce araç getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • atakan şimşek:
    param yok diyen yalancıdır 7 bin araç azmi talep varki geliyor 33 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Millet Aç diye bağırıyorken, "ekmek için ekmelettin" sloganları yeni dinmişken oldu mu şimdi 14 10 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Toog byd ye satılmalı ve yaşamaya devam etmeli 7 12 Yanıtla
  • Ahmet Yıldız:
    togg atak yapıp 1 milyona 36 taksitle vermeli aracı. bagaj havuzu ve kaput koruması hediyeli olcek amme 4 2 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    hani millet açtı hanimilltte para yotu yoksa bu arabaları bedeva mı dağıtıyorlar öyle bir şey varsa bizi bilgilendirin 4 0 Yanıtla
  • Dadaş Ahmet:
    Yorumlara bakıyorum da ne kadar geri zekalı var.. 80 milyonda 7 bin aracı alacak çıkar elbette. Milletin sefaletini 7 bin araca bağlayan akıl yoksunlarıyla dolu ülke maalesef.. 3 1 Yanıtla
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