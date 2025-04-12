Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar - Son Dakika
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Teknoloji

Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar

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Kayseri'de düzenlenen 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda konuşma yapan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, yapay zekanın verilerin üzerinden sonuçlar ürettiğini, sorulara genel yanıtlar verdiğini ve hatalı düzenlemelerin ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

12.04.2025 12:05
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Kayseri Valiliği'nin katkılarıyla, Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği (TİGAD) Genel Başkanı Okan Geçgel'in öncülüğünde düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ile medya ve bilişim dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı. Konuşmacılar gazetecilik ve dijital medyanın geleceğine dair önemli konuları ele aldı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen bu etkinlikte, medya ve bilişim dünyasının önde gelen temsilcileri genç gazetecilere mesleki deneyimlerini aktardı.

Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN SONUÇLAR DOĞURABİLİR"

Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen çalıştaya Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur, "Yapay Zeka Nasıl Çalışır?" başlıklı konuşmasında yapay zekanın doğasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, daha önceki oturumlarda medyada etik ve manipülasyon konularının ele alındığını hatırlatan Teymur, "Haberi değişikliğe uğratarak sunma konusu sadece mesleki bir sıkıntı değil, bu mesleğin üretiminde muhatap olan insanların yanlış yönlendirilmesi açısından hayati derecede önem taşıyan çok ciddi bir kusur, bir eksikliktir." dedi.

Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar

"HEM AVANTAJ HEM RİSK TAŞIYOR"

Teymur, yapay zekanın temel çalışma prensiplerini anlatırken, bu teknolojinin topladığı veriler ışığında sonuçlar ürettiğini ifade etti. Kendisine yöneltilen sorulara radikal çözümler yerine, daha genel ve orta yollarla yanıtlar veren yapay zeka uygulamalarının, hem avantajlar hem de riskler taşıdığını belirtti. Ekrem Teymur, "Yapay zekanın doğası gereği, yapay zeka sonucu topladığı verilerin tamamından oluşturur. Yapay zekalar sorduğunuz sorulara bütün bilgileri değerlendirip genelin ortalamasına göre bir cevap veriyor. Dolayısıyla yapay zekanın daha uçlara değil de daha ortalara doğru bir yönelim olduğunu söyleyebiliriz. Yapay zekaya bir şey sorduğunuz zaman size radikal uçlardan değil genel verilerden cevap verir." ifadelerini kullandı. Teymur açıklamalarında, yanlış bir düzenleme işlemi sonucunda örneğin "katil" ve "maktul" gibi önemli terimlerin yer değiştirmesinin, haberin içeriğinde ciddi hatalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar

MEDYADA TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN ETKİSİ

Çalıştay, dijitalleşmenin habercilik mesleğini nasıl şekillendirdiğini gözler önüne sererken, medya sektöründe teknolojik gelişmelerin artan etkisini de tartışmaya açtı. Katılımcılar, edindikleri deneyim ve bilgilerin geleceğin medya ortamına sağlam adımlarla ilerlemelerinde belirleyici olacağını ifade etti. Böylece, yapay zekanın ve dijital medyanın getirdiği yeniliklerin habercilik alanında sadece fırsatlar yaratmadığı, aynı zamanda titizlikle kullanılmadığında büyük riskler barındırdığı vurgulandı.

Dr. Ekrem Teymur\'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar
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Yapay Zeka, Teknoloji, Kayseri, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dr. Ekrem Teymur'dan yapay zekanın habercilikte kullanımına ilişkin uyarılar - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ponçik Pamuk:
    yapay zeka tehlikeli 2 0 Yanıtla
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