Dr. Ekrem Teymur: Tiktok yasağı ve ABD'nin sosyal medya politikası - Son Dakika
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Teknoloji

Dr. Ekrem Teymur: Tiktok yasağı ve ABD'nin sosyal medya politikası

Dr. Ekrem Teymur: Tiktok yasağı ve ABD\'nin sosyal medya politikası

Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanma sürecini değerlendirdi. Teymur, platformun Çin merkezli olmasının ve ABD hükümetinin sosyal medya üzerindeki etkisinin kararları nasıl şekillendirdiğini anlattı.

21.01.2025 09:15
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Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur, TikTok'un ABD'de yasaklanma süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandıran bu gelişmelerin arka planını değerlendiren Teymur, dikkat çeken detaylar paylaştı.

"TİKTOK ÇİN MERKEZLİ OLMASIYLA DİĞERLERİNDEN AYRILIYOR"

Dr. Ekrem Teymur, TikTok'un diğer sosyal medya platformlarından en büyük farkının Çin merkezli olması olduğunu belirtti. "TikTok ilk açıldığında Instagram ve Facebook'u olumsuz bir şekilde etkilemiştir" diyen Teymur, platformun ABD'de uzun süredir tartışmaların odağında olduğuna dikkat çekti.

"ABD'Lİ FENOMENLER TİKTOK'TAN BÜYÜK GELİR ELDE EDİYOR"

Platformun ABD'li kullanıcılar üzerindeki etkisine değinen Teymur, "ABD'li fenomenler TikTok'tan çok ciddi paralar kazanıyor. Ancak hükümetin platform üzerindeki baskısı, kullanıcıları ve içerik üreticilerini belirsizlik içinde bırakıyor" ifadelerini kullandı.

"NİHAİ KARARI TRUMP VE MAHKEMELER VERECEK"

TikTok'un yasaklanma sürecine dair nihai kararın Trump yönetimi ve mahkemeler tarafından alınacağını belirten Teymur, "TikTok orta yolu bulmaya çalıştı ancak mahkeme başvurusunu reddetti. 19 Ocak itibariyle otoritenin TikTok'u yasaklama imkanı var" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Teknoloji Dr. Ekrem Teymur: Tiktok yasağı ve ABD'nin sosyal medya politikası - Son Dakika

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