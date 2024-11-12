Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu

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Dubai çikolatası çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, marka başvurularında da patlamaya yol açtı. 'Dubai çikolatalı sandviç'ten 'Dubai helvası'na kadar 90'a yakın marka başvurusu yapıldı. Artan talep, Antep fıstığı fiyatlarını 2 ayda yüzde 30 yükseltti.

BABANIN DUBAİ ÇİKOLATASINA TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Hal böyleyken Dubai çikolatası rüzgarı sosyal medyada da her gün gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir baba kızın Dubai çikolatası deneyimi viral oldu. Paylaşılan videoda kızın babasına Dubai çikolatası ikram ettiği ve o anda "Yediğin Dubai çikolatası ne kadardı sen biliyor musun? 800 liraydı." demesi üzerine babanın verdiği tepki kızını gülme krizine soktu.

Çikolatanın fiyatının 800 lira olmasına çok şaşıran baba, "Allah seni kahretmesin. Sen kocanın evini Kur'an'ıma yıkarsın. 800 lirayı bir çikolataya mı verdin? Böyle bir şey yok." sözleriyle tepkisini gösterdi. Videoya onlarca yorum gelirken, bazı kullanıcılar babaya hak vererek Dubai çikolatasının fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekti.