Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu - Son Dakika
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Teknoloji

Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu

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Dubai çikolatası furyası tam gaz devam ederken, her gün bir yeni video viral oluyor. Son olarak bir kızın babasına Dubai çikolatası yedirdiği anlar çok konuşuldu. Babanın Dubai çikolatasının fiyatını duyunca verdiği tepki ise kızını gülme krizine soktu.

12.11.2024 08:02
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Dubai çikolatası çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal medya sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, marka başvurularında da patlamaya yol açtı. 'Dubai çikolatalı sandviç'ten 'Dubai helvası'na kadar 90'a yakın marka başvurusu yapıldı. Artan talep, Antep fıstığı fiyatlarını 2 ayda yüzde 30 yükseltti.

BABANIN DUBAİ ÇİKOLATASINA TEPKİSİ GÜLDÜRDÜ

Hal böyleyken Dubai çikolatası rüzgarı sosyal medyada da her gün gündem olmaya devam ediyor. Son olarak bir baba kızın Dubai çikolatası deneyimi viral oldu. Paylaşılan videoda kızın babasına Dubai çikolatası ikram ettiği ve o anda "Yediğin Dubai çikolatası ne kadardı sen biliyor musun? 800 liraydı." demesi üzerine babanın verdiği tepki kızını gülme krizine soktu.

Çikolatanın fiyatının 800 lira olmasına çok şaşıran baba, "Allah seni kahretmesin. Sen kocanın evini Kur'an'ıma yıkarsın. 800 lirayı bir çikolataya mı verdin? Böyle bir şey yok." sözleriyle tepkisini gösterdi. Videoya onlarca yorum gelirken, bazı kullanıcılar babaya hak vererek Dubai çikolatasının fiyatının yüksek olduğuna dikkat çekti.

Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu

Sosyal Medya, Gastronomi, Teknoloji, Etkinlik, Dubai, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yunus Kurt:
    Allah kimseyi aptal etmesin 5 0 Yanıtla
  • Yusuf Çalışkan:
    enayi çok fiyat normal. 5 0 Yanıtla
  • Tony Montana:
    OZENTİ GENÇLİK OZENTİ FAKİRLİK BİR COK İPHONE KULLANİP CEBİNDE SİGARA PARASİ OLMAYANLAR GİBİ COK GEREKSİZ İNSANLARİMİZ VAR COK . . . 3 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    her gün dubai çikolatası haberi vermekteki maksadınız nedir??? reklam ücreti mi alıyorsunuz?? 3 0 Yanıtla
  • veysel unlu:
    Haber mi bu şimdi 0 0 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ne babası ya kız iş yerinde mühendis be ya mimardı adam iş yerinde işçi hemen baba yaptınız ne güzel habercilik 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dubai çikolatası yiyen babanın fiyatını duyunca verdiği tepki viral oldu - Son Dakika
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