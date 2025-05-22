Ekrem Teymur: "Tarımda Yapay Zekâ Tsunami Gibi Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Ekrem Teymur: "Tarımda Yapay Zekâ Tsunami Gibi Geliyor

Ekrem Teymur: "Tarımda Yapay Zekâ Tsunami Gibi Geliyor
22.05.2025 18:39
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi'nde, Ekrem Teymur tarımda yapay zekâ ve e-ihracatın geleceğini anlattı. Yapay zekânın tarımı dönüştüreceğini vurgulayan Teymur, katma değerli ürünlerle e-ihracatın önemli fırsatlar sunduğunu belirtti

Bursa Uludağ Üniversitesi, 22 Mayıs'ta Türk dünyasının tarımda öncü ve küresel bir güç olabilmesi hedefiyle "Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Zirvesi"ne ev sahipliği yaptı. TÜMBİFED'in öncülüğünde düzenlenen zirveye, 64. Dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız da katıldı.

İki oturum halinde gerçekleştirilen etkinliğin ilk oturumunda, Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur önemli bir konuşma yaptı. "E- İhracat ve Tarımda Yapay Zekâ Kullanımı" başlıklı sunumunda Teymur, akademik ve profesyonel deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

"YAPAY ZEKA TARIMI DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Yapay zekânın gelecekte tarımı kökten değiştireceğini vurgulayan Teymur, "Yapay zekâ üzerimize bir tsunami gibi geliyor. Artık herhangi bir kişi, kurum ya da devletin bunu durdurması mümkün değil, durdurmamalı da," diyerek sektöre yönelik dönüşüm çağrısında bulundu.

Tarımda yapay zekânın nasıl kullanılabileceğine dair örnekler veren Teymur, drone destekli görüntüleme sistemleriyle tarla takibi, böceklenme ve yabani ot tespiti gibi işlemlerin nokta atışıyla yapılabileceğini ifade etti. Akıllı sulama sistemleriyle su israfının önüne geçilebileceğini, iklim ve satış tahminlerinin yapay zekâyla daha verimli planlanabileceğini söyledi.

"E-İHRACAT TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN YENİ BİR FIRSAT"

Teymur konuşmasında e-ihracat deneyimlerine de değindi. Edremit'teki zeytinyağı tesisinde birebir ihracat sürecini yönettiğini belirten Teymur, 35 ülkeye ürün gönderdiklerini ancak geleneksel ihracatta dağıtım kanalları ve distribütör bulma süreçlerinin ciddi engeller oluşturduğunu ifade etti.

Bu engelleri aşmada e-ihracatın sunduğu imkânlara dikkat çeken Teymur, "E-ihracatla ürünü doğrudan üretim tesisinden nihai müşteriye ulaştırmak mümkün. Bu, özellikle katma değerli tarım ürünleri için çok uygun bir yöntem," dedi. Ancak tarım ürünlerinin hacimli yapısı nedeniyle her üründe bu yöntemin kolay uygulanamadığını da ekledi.

"ÇİFTÇİNİN GELECEĞİ YAPAY ZEKA İLE ŞEKİLLENECEK"

Gelecekte yapay zekâya adapte olmayan tarım yapılarının sürdürülebilir olamayacağını vurgulayan Teymur, "Ben de çiftçi bir aileden geliyorum. Ancak önümüzdeki 10 yıl içinde geleneksel yöntemlerle tarım yapanların yerini yeni teknolojilere entegre sistemler alacak. Devletin bu dönüşüm için gerekli teşvikleri sağlaması ve üretim odaklı yapıdan satış odaklı yapıya geçilmesi gerekiyor," diyerek konuşmasını tamamladı.

Ekrem Teymur: 'Tarımda Yapay Zekâ Tsunami Gibi Geliyor

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Son Dakika Teknoloji Ekrem Teymur: 'Tarımda Yapay Zekâ Tsunami Gibi Geliyor - Son Dakika

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