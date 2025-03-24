Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez - Son Dakika
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Teknoloji

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. Akpınar, enerjinin insan bedeni ve ruhsal durum üzerindeki etkilerini anlatarak, "Bütün bedenimiz bir titreşimden oluşuyor" dedi. İstanbul'un enerjisinin düşük olduğunu ifade eden Akpınar, bilinçsiz şekilde yapılan ruhsal uygulamaların tehlikelerine de dikkat çekti.

24.03.2025 10:05
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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com'da Dilşad Özcan'ın sorularını yanıtladı. Enerji, frekanslar ve bilinç düzeyi üzerine önemli değerlendirmelerde bulunan Akpınar, 2025'in yenilenme yılı olacağını söyledi. Ayrıca, teknolojinin ilerlemesiyle insanların ruhsal olarak zayıfladığına dikkat çekerek, bilinçsiz yapılan spiritüel pratiklerin zararlarına vurgu yaptı.

"2025 YENİLENME YILI OLACAK"

2025 yılına dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Akpınar, "2025, kimine göre sıfırlanmak, kimine göre yenilenmek. Yenileneceğiz" ifadelerini kullandı.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez

"İSTANBUL'UN ENERJİSİ ÇOK DÜŞÜK"

İnsan bedeninin tamamen bir titreşimden oluştuğunu söyleyen Akpınar, çevresel enerjilerin ruhsal ve fiziksel sağlığı etkilediğini belirtti. " İstanbul'un enerjisi şu anda çok düşük. Yoğun stres, düzensiz yaşam ve çevresel faktörler insanları ruhsal olarak da etkiliyor" dedi.

"RUHSAL PROBLEMLER BEDESE YANSIYOR"

Beden ve ruh sağlığı arasındaki bağlantıya vurgu yapan Akpınar, "Ruhsal problemler bir süre sonra bedene hastalık olarak yansıyor. İnsan vücudu ve enerjisi bir bütün olarak ele alınmalı" diye konuştu. Akpınar ayrıca, bilinçsiz şekilde uygulanan spiritüel pratiklerin zararlarına dikkat çekerek, "Bu dönemde auranız zayıf ve yırtıkken bilinçsizce yapılan cadılık eğitimi, büyü ve tarot gibi uygulamalar çok tehlikeli olabilir" uyarısında bulundu.

Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez

"BÜYÜ VE NEGATİF ENERJİLERDEN KORUNMANIN YOLLARI"

Spiritüel uygulamalar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten Akpınar, "Frekansınız yüksekse, büyü işlemez. Önemli olan bilinç seviyesini artırmak ve enerjiyi doğru kullanmaktır" ifadelerini kullandı. Teknolojinin hızla geliştiğini ancak insanın ruhsal olarak zayıfladığını da söyleyen Akpınar, "Teknoloji ne kadar büyüyor, biz o kadar küçülüyoruz" diyerek modern hayatın ruhsal etkilerine dikkat çekti.

Teknoloji, İstanbul, Enerji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Frekansınız yüksekse, büyü işlemez - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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