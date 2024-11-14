Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı

Geniş Video İzle

Küresel hibrid ve elektrikli otomobil satışları, Çin'in öncülüğünde ekimde yıllık bazda yüzde 35 artışla 1,72 milyona ulaştı.

14.11.2024 14:29  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elektrikli araçlar alanında çalışmalar yapan İngiltere merkezli danışmanlık şirketi Rho Motion, ekim ayındaki satışlara ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, ekimde dünya genelinde 1,72 milyon hibrid ve elektrikli otomobil satışı yapıldı. Satışlar ekimde yıllık bazda yüzde 35 artış gösterdi.

Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Eylül 2024 satış hacmini 50 bin aştı, böylece küresel elektrikli araç satışları ekimde yeni bir rekora imza attı.

ÇİN'DE REKOR KIRILDI

Söz konusu satışların 1,2 milyonu Çin'de gerçekleşirken, ülkede satışlar aylık yüzde 6 ve yıllık yüzde 54 artarak rekor yeniledi. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay satışlar yüzde 0,8 artarak 260 bine yükseldi. Öte yandan, dünyada ocak-ekim döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 24 artışla 13,3 milyona ulaştı.

Bu dönemdeki toplam satışların 8,4 milyonu Çin'de, 2,5 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,4 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise (1 milyon) dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

ART ARDA İKİNCİ AY REKORU

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester, verilere ilişkin değerlendirmesinde, küresel elektrikli araç pazarının ekimde art arda ikinci ay rekor satışlara ulaşarak yeniden yükselişe geçtiğini belirtti.

Satışların çoğunun Çin'de gerçekleştiğini kaydeden Lester, "Batılı üreticiler açıkça bu durumdan dolayı kendilerini tehdit altında hissediyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Avrupa otomotiv sektörünün, başta elektrik olmak üzere yüksek üretim maliyetleri, düşen talep ve Çin'in artan rekabetine kadar birçok zorlukla karşı karşıya kalması dikkati çekiyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle Almanya'da ilk kez fabrika kapatmayı planlıyor.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
14:12 Ankara’da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?
12:21 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK’dan ilişiği kesilmiştir MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir
23:34 Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti Cinsel istismara uğrayan 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
23:18 Cemil Tugay, MHP Grubuna ’Öcalan’ Sorusunu Yöneltti Cemil Tugay, MHP Grubuna 'Öcalan' Sorusunu Yöneltti
23:15 Galatasaray, Icardi’nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak Galatasaray, Icardi'nin boşluğunu dünyaca ünlü golcüyle dolduracak
23:08 Mansur Yavaş’tan Bakan Işıkhan’a ’haciz’ yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'haciz' yanıtı: Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır
22:14 Bakan Işıkhan’dan borcunu ödemeyen belediyelere ’Haciz’ uyarısı Bakan Işıkhan'dan borcunu ödemeyen belediyelere 'Haciz' uyarısı
22:11 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike’nin cansız bedenine ulaşıldı 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki Melike'nin cansız bedenine ulaşıldı
22:01 Nusret’in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi
21:57 FIFA’dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek FIFA'dan futbol tarihine geçecek yeni sistem: Teknik direktörler artık itiraz edebilecek
21:50 Antalya’da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş Antalya'da sahte doktor VIP araçla kaçak ve seyyar estetik merkezi kurmuş
21:42 Seçil Erzan’dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan’ı suçladı, tahliyesini istedi Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
21:10 Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları yıkan transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 16:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrikli araç satışları ekim ayında rekor kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.